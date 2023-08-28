«Как детям идти в школу?»: жители Азова жалуются на удручающее состояние дороги

После газификации переулка 21-й Линейный в Азове была разрушена дорога. За девять месяцев ее никто не восстановил. Жители домов бьют тревогу — детям скоро идти в школу. А если пойдет дождь, то по дороге будет ни пройти и ни проехать. Об этом сообщил RostovGazeta активист Сергей Погорелов.

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