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Published Сегодня, 15:30

Modified Сегодня, 15:32

Updated Сегодня, 15:32

«Как детям идти в школу?»: жители Азова жалуются на удручающее состояние дороги

«Как детям идти в школу?»: жители Азова жалуются на удручающее состояние дороги

28 августа 2023, 15:30
Фото: Midjourney
«Как детям идти в школу?»: жители Азова жалуются на удручающее состояние дороги
После газификации переулка 21-й Линейный в Азове была разрушена дорога. За девять месяцев ее никто не восстановил. Жители домов бьют тревогу — детям скоро идти в школу. А если пойдет дождь, то по дороге будет ни пройти и ни проехать. Об этом сообщил RostovGazeta активист Сергей Погорелов.

Жители Азова записали очередное видеообращение. Люди просят разобраться, почему до сих пор на переулке 21-й Линейный в Азове не восстановлена дорога.

«Происходят непонятные вещи. Мы написали пост в соцсети на эту тему, а нам сообщили, что якобы мы были ознакомлены с результатами проверки, и информацию до нас довели. Но позвольте, с какими результатами нас ознакомили? Какую информацию до нас довели?» — недоумевает Сергей Погорелов.

Как полагает спикер, речь идет о полученной информации о том, что дома на переулке 21-й Линейный в Азове находятся на территории действующего дачного некоммерческого товарищества (ДНТ) в Азове. Однако, по словам активиста, ДНТ было ликвидировано еще в 2020 году.

«Эта дорога муниципальная, у нас есть подтверждение. А про ДНТ нам напоминают только для того, чтобы ничего не делать», — делится мнением собеседник.

Жители Азова в Ростовской области записали видеообращение к Путину
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Жители переулка обеспокоены — скоро 1 сентября. Дети пойдут в школу, а дорога, по которой им предстоит идти, полностью разбита.

«Ситуация катастрофическая. У нас же ямы от забора до забора по 50 сантиметров. Асфальт разворотили, грунт не вывезли, только сверху насыпали чуть щебенки. Все это превратилось в неоднородную массу. На остатках асфальта ничего не держится. При дожде грязь со щебенкой смывает и образуются огромные ямы», — возмущаются местные жители.

Пострадал и сам активист. Под его забором оказался насыпан огромный бугор земли, который вывозить придется КАМАЗом. Спикер подозревает, что сделано это целенаправленно, из-за того, что он много возмущается.

«Нам только обещают, что дорогу восстановят. Судья дает срок для восстановления, но по факту ничего не делается. Последняя наша надежда — на руководителя СК РФ», — резюмирует Сергей Погорелов.

На момент публикации статьи стало известно, что председатель СК России дал указание возбудить уголовное дело по обращениям о нарушении прав жителей дачного товарищества в Ростовской области.

Ранее RostovGazeta сообщала, что плачевным состоянием ростовских дорог заинтересовались на федеральном уровне.

Плачевным состоянием ростовских дорог заинтересовались на федеральном уровне
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