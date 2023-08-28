Краснодарский политолог Гусий рассказал, почему многие не верят в смерть Пригожина

«Если говорить о Евгении Викторовиче, то факт того, что многие просто не поверят в его гибель был понятен еще в день появления сообщений о крушении самолета. Он — человек-легенда, который в глазах россиян просто был непобедимый, вечный. Да и один раз он уже „восставал“ после крушения самолета. Поверьте мне, будут у нас появляться фото в социальных сетях с кем-то похожим на него, будут говорить, что его видели в Африке или еще где-то. Будут конспирологические версии о том, где он на самом деле и почему. Персоной он был спорной, а его мятеж — отдельный показатель. Но многое, что говорил Евгений Пригожин — правда, которую понимают россияне. И вот появился политик, который простым, не всегда цензурным языком, доносит то, о чем думают простые люди. Понятно, что многие будут верить в теории заговора и в то, что основатель „Вагнера“ скоро снова появится в повестке», — объяснил Андрей Гусий.