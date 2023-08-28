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Краснодарский политолог рассказал, почему многие не верят в смерть Пригожина

Краснодарский политолог Гусий рассказал, почему многие не верят в смерть Пригожина

28 августа 2023, 15:53
Фото: rostovgazeta.ru
Краснодарский политолог рассказал, почему многие не верят в смерть Пригожина
Несмотря на то, что Следственный комитет РФ официально подтвердил гибель Евгения Пригожина, многие продолжают верить в то, что основать ЧВК «Вагнер» жив. Краснодарский политолог Андрей Гусий объяснил RostovGazeta, почему люди придумывают конспирологические теории.

Напомним, 23 августа около села Куженкино Тверской области потерпел крушение бизнес-джет Embraer, на борту которого находился Евгений Пригожин. Экспертиза по установлению личностей погибших уже завершилась, сначала список погибших опубликовала Росавиация, затем его подтвердили в СК РФ. Владимир Путин выразил свои соболезнования. Тем не менее, в западных СМИ распространяется информация о том, что крушение самолёта — инсценировка, а сам Пригожин якобы скрылся.

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Если говорить о Евгении Викторовиче, то факт того, что многие просто не поверят в его гибель был понятен еще в день появления сообщений о крушении самолетаЕсли говорить о Евгении Викторовиче, то факт того, что многие просто не поверят в его гибель был понятен еще в день появления сообщений о крушении самолета
Если говорить о Евгении Викторовиче, то факт того, что многие просто не поверят в его гибель был понятен еще в день появления сообщений о крушении самолета
Фото: RostovGazeta

«Если говорить о Евгении Викторовиче, то факт того, что многие просто не поверят в его гибель был понятен еще в день появления сообщений о крушении самолета. Он — человек-легенда, который в глазах россиян просто был непобедимый, вечный. Да и один раз он уже „восставал“ после крушения самолета. Поверьте мне, будут у нас появляться фото в социальных сетях с кем-то похожим на него, будут говорить, что его видели в Африке или еще где-то. Будут конспирологические версии о том, где он на самом деле и почему. Персоной он был спорной, а его мятеж — отдельный показатель. Но многое, что говорил Евгений Пригожин — правда, которую понимают россияне. И вот появился политик, который простым, не всегда цензурным языком, доносит то, о чем думают простые люди. Понятно, что многие будут верить в теории заговора и в то, что основатель „Вагнера“ скоро снова появится в повестке», — объяснил Андрей Гусий.

Понятно, что многие будут верить в теории заговора и в то, что основатель „Вагнера“ скоро снова появится в повесткеПонятно, что многие будут верить в теории заговора и в то, что основатель „Вагнера“ скоро снова появится в повестке
Понятно, что многие будут верить в теории заговора и в то, что основатель „Вагнера“ скоро снова появится в повестке
Фото: government.ru

Ранее RostovGazeta писала о том, кому могла быть выгодна смерть Евгений Пригожина.

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