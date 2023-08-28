Медик рассказала, чем опасен «кисель из медуз» в Азовском море на донских пляжах

«Во-первых, такое купание опасно, человек рискует получить ожоги от щупалец медузы. В Азовском и Черном морях медузы могут максимум вызвать сильное раздражение на коже. Но если у отдыхающего, тем более ребенка, аллергия на медуз — может быть и летальный исход», — предупреждает медсестра.