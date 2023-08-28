Медик рассказала, чем опасен «кисель из медуз» в Азовском море на донских пляжах

Posted Сегодня, 20:01
Published Сегодня, 20:01
Modified Сегодня, 20:01
Updated Сегодня, 20:01
По мнению медсестры одной из ростовских больниц Ольги Фарасян, ничего полезного в «киселе» из медуз нет.
«Во-первых, такое купание опасно, человек рискует получить ожоги от щупалец медузы. В Азовском и Черном морях медузы могут максимум вызвать сильное раздражение на коже. Но если у отдыхающего, тем более ребенка, аллергия на медуз — может быть и летальный исход», — предупреждает медсестра.
Ольга Фарасян рассказывает, что к берегу обычно прибивает мертвых медуз. В их телах уже начался процесс разложения.
«В теплой воде под палящим солнцем медузы, со всем, что они съели, прекрасно разлагаются. И эта теплая жижа кишит самыми разными бактериями, которые вызывают ротавирусные, протозойные и другие инфекции.
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