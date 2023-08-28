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Медик объяснила, чем опасно купание в медузном киселе

Медик рассказала, чем опасен «кисель из медуз» в Азовском море на донских пляжах

28 августа 2023, 20:01
Фото: pxhere.com
Медик объяснила, чем опасно купание в медузном киселе
Летом 2023 года пляжи Азовского моря в Ростовской области заполонили медузы, превратив воду у берега буквально в кисель. В сети даже появился миф о том, что ванны из такого «медузного киселя» улучшают состояние кожи и хорошо влияют на здоровье.

По мнению медсестры одной из ростовских больниц Ольги Фарасян, ничего полезного в «киселе» из медуз нет.

«Во-первых, такое купание опасно, человек рискует получить ожоги от щупалец медузы. В Азовском и Черном морях медузы могут максимум вызвать сильное раздражение на коже. Но если у отдыхающего, тем более ребенка, аллергия на медуз — может быть и летальный исход», — предупреждает медсестра.

Заполонившие Азовское море медузы превратили воду в кисель
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Ольга Фарасян рассказывает, что к берегу обычно прибивает мертвых медуз. В их телах уже начался процесс разложения.

«В теплой воде под палящим солнцем медузы, со всем, что они съели, прекрасно разлагаются. И эта теплая жижа кишит самыми разными бактериями, которые вызывают ротавирусные, протозойные и другие инфекции.

Ранее RostovGazeta писала о том, что определенные материалы посуды могут быть вредны для здоровья.

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#Общество#Эксклюзив#Анна Ивченко#Ростовская область#Здоровье#Медицина#Вред здоровью
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