Модульбанк: Сервис внутренней аналитики на маркетплейсах появился в «МаркетМетрике»

Специалисты напомнили, что применение инструментов, подобных «МаркетМетрике», позволяет оценить выбранную нишу более чем по 10 параметрам. Здесь можно включить поиск товара по брендам, а также оценивать тренды. Доступно изучение товаров конкурентов, прогнозы по остаткам, закупкам и обороту, построение товарных матриц, также можно анализировать по ключевым словам и проводить SEO-оптимизацию карточек. Эти и другие данные можно выгружать в удобном формате, а инструменты синхронизируются с ведущими отечественными маркетплейсами.