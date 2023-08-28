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Модульбанк: Сервис внутренней аналитики на маркетплейсах появился в «МаркетМетрике»

Модульбанк: Сервис внутренней аналитики на маркетплейсах появился в «МаркетМетрике»

28 августа 2023, 09:20
Фото: 1MI
Ряд российских СМИ в июне опубликовал исследование рынков маркетплейсов, основанное на изучении данных, полученных от 150 000 продавцов. Оказалось, что более 60% из них работает на двух маркетплейсах.

Всего за год количество продавцов, работающих на двух маркетплейсах, выросло на 64%, а их доля в общем количестве предпринимателей увеличилась с 13% до 18%, пишет properm.ru.

Эксперты отмечают, что, работая на нескольких площадках, продавцы получают доступ к разным аудиториям. При этом они могут находить таким образом более выгодные предложения, так как маркетплейсы проводят разную ценовую политику в зависимости от категории товаров, что позволяет увеличивать продажи.

Специалисты напомнили, что применение инструментов, подобных «МаркетМетрике», позволяет оценить выбранную нишу более чем по 10 параметрам. Здесь можно включить поиск товара по брендам, а также оценивать тренды. Доступно изучение товаров конкурентов, прогнозы по остаткам, закупкам и обороту, построение товарных матриц, также можно анализировать по ключевым словам и проводить SEO-оптимизацию карточек. Эти и другие данные можно выгружать в удобном формате, а инструменты синхронизируются с ведущими отечественными маркетплейсами.

На базе «МаркетМетрики» Модульбанк запустил сервис внутренней аналитики продаж на основных маркетплейсах. Данные о продажах, заказах, остатках выгружаются в личный кабинет.

Как сообщила директор Модульбанка по маркетплейсам Ирина Максюта, сервис входит в пакет услуг, предоставляемых в рамках пакета для селлеров, и является бесплатным.

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