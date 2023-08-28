«Моя мечта стоит дорого»: студенты-медики в Ростове высказались о росте цен на учебу

Другой студент ростовского медвуза Александр учится на терапевта. Молодой человек также не работает из-за большой нагрузки во время учебы, а потому траты на подорожавшее образование ложатся на плечи его родителей. «Это было ожидаемо, что подорожает. Все дорожает, почему учеба не должна была дорожать? С другой стороны, зарплата у родителей моих не растет, что весьма обидно. Многие мои однокурсники жалуются на это же. Кто-то даже подумывает пойти на работу. Но, честно, мое мнение — это бьет сильно по учебе. Приходится выбирать», — заключает молодой человек.