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Published Сегодня, 04:16

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Updated Сегодня, 04:16

«Моя мечта стоит дорого»: студенты-медики в Ростове высказались о росте цен на учебу

«Моя мечта стоит дорого»: студенты-медики в Ростове высказались о росте цен на учебу

28 августа 2023, 04:16
Фото: 1MI
«Моя мечта стоит дорого»: студенты-медики в Ростове высказались о росте цен на учебу

Студенты-медики в Ростове высказались о повышении цен на учебу

Ведущие медицинские вузы России, в том числе РостГМУ, подняли цены на обучение в этом году. Корреспондент RostovGazeta пообщалась со студентами ростовского вуза, чтобы узнать, как сказалось на их жизни и отношении к профессии подорожание стоимости образовательных услуг.

Под влиянием коронавируса и спецоперации

Об увеличении стоимости обучения в ведущих медицинских вузах страны стало известно в середине августа. Повысилась цена образовательных услуг и в Ростовском медицинском университете. В этом году стоимость обучения там для первокурсников бакалавриата медико-профилактического дела, фармации, стоматологии и педиатрии увеличилась в среднем на 5–6%.

Для студентов со второго по шестой курс цена образовательных услуг также выросла в среднем на 5%. Значительней всего подорожало обучение в ординатуре — на 8–9%. В аспирантуре рост стоимости составил 5,9%.

В целом по России наиболее ощутимо подорожало обучение врачей в МГМУ им. И. М. Сеченова в Москве — на 235 тысяч рублей для первого курса специальности «Лечебное дело». В Курске цена образовательных услуг по этой же специальности выросла более чем на 20%.

Председатель Совета ректоров вузов Санкт-Петербурга и Ленинградской области Алексей Демидов заявил, что обучение подорожало сразу по нескольким причинам: непростая экономическая ситуация в стране, проведение спецоперации и последствия пандемии COVID-19.

В Минздраве лишь добавили, что образовательные организации вправе самостоятельно определять стоимость образовательных услуг. Делается это «в строгом соответствии с нормативными затратами на соответствующий год».

обучение подорожало сразу по нескольким причинам: непростая экономическая ситуация в стране, проведение спецоперации и последствия пандемии COVID-19.обучение подорожало сразу по нескольким причинам: непростая экономическая ситуация в стране, проведение спецоперации и последствия пандемии COVID-19.
обучение подорожало сразу по нескольким причинам: непростая экономическая ситуация в стране, проведение спецоперации и последствия пандемии COVID-19.
Фото: mil.ru
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«Моя мечта стоит дорого»

Сюзанна учится на третьем курсе медвуза на стоматолога. Девушка делится, что была готова к большим затратам на учебу еще во время поступления. «Мы с родителями сразу понимали, что моя мечта стоит дорого. Папа меня поддерживает материально, я не работаю. Он покрывает все расходы. Обидно, конечно, что все дорожает. Надеюсь, стать классным специалистом и потом родителям все вернуть», — говорит студентка.

Другой студент ростовского медвуза Александр учится на терапевта. Молодой человек также не работает из-за большой нагрузки во время учебы, а потому траты на подорожавшее образование ложатся на плечи его родителей. «Это было ожидаемо, что подорожает. Все дорожает, почему учеба не должна была дорожать? С другой стороны, зарплата у родителей моих не растет, что весьма обидно. Многие мои однокурсники жалуются на это же. Кто-то даже подумывает пойти на работу. Но, честно, мое мнение — это бьет сильно по учебе. Приходится выбирать», — заключает молодой человек.

Сколько стоит платное обучение в вузах Ростова-на-Дону в 2023 году
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Молодой человек также не работает из-за большой нагрузки во время учебы, а потому траты на подорожавшее образование ложатся на плечи его родителей. Молодой человек также не работает из-за большой нагрузки во время учебы, а потому траты на подорожавшее образование ложатся на плечи его родителей.
Молодой человек также не работает из-за большой нагрузки во время учебы, а потому траты на подорожавшее образование ложатся на плечи его родителей.
Фото: mil.ru

Дефицит врачей

Власти как на федеральном уровне, так и на региональном часто обращают внимание на дефицит врачей. В начале июля аналитики Счетной палаты РФ заявили, что стране остро не хватает врачей узких специальностей. Эту проблему в секторе назвали самой острой.

Согласно статистике, в 2022 году в государственных больницах стало на 9,7 тысячи сотрудников меньше, чем годом ранее. Численность среднего медицинского персонала и вовсе сократилась на 38,9 тысячи человек. Сейчас в сфере здравоохранения не хватает 75 тысяч специалистов.

В Ростовской области не хватает более двух тысяч врачей. Особенно остро проблема стоит в селах. В прошлом году власти региона смогли привлечь туда на работу лишь 131 специалиста. Депутаты заявляют, что действующие меры привлечения специалистов в государственные больницы не работают. Отучившись в Ростове, медики предпочитают уезжать в Москву и Питер за большим заработком и перспективами.

Отучившись в Ростове, медики предпочитают уезжать в Москву и Питер за большим заработком и перспективами.Отучившись в Ростове, медики предпочитают уезжать в Москву и Питер за большим заработком и перспективами.
Отучившись в Ростове, медики предпочитают уезжать в Москву и Питер за большим заработком и перспективами.
Фото: 1MI

Эксперты говорят, что профессия врача является тяжелой, невостребованной и малооплачиваемой. Повышение стоимости учебы в медвузах, вероятно, спровоцирует отток студентов что в дальнейшем может грозить еще большим дефицитом медицинских кадров, особенно в районных больницах и поликлиниках.

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