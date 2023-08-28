«Моя мечта стоит дорого»: студенты-медики в Ростове высказались о росте цен на учебу

Posted Сегодня, 04:16
Published Сегодня, 04:16
Modified Сегодня, 04:16
Updated Сегодня, 04:16
Об увеличении стоимости обучения в ведущих медицинских вузах страны стало известно в середине августа. Повысилась цена образовательных услуг и в Ростовском медицинском университете. В этом году стоимость обучения там для первокурсников бакалавриата медико-профилактического дела, фармации, стоматологии и педиатрии увеличилась в среднем на 5–6%.
Для студентов со второго по шестой курс цена образовательных услуг также выросла в среднем на 5%. Значительней всего подорожало обучение в ординатуре — на 8–9%. В аспирантуре рост стоимости составил 5,9%.
В целом по России наиболее ощутимо подорожало обучение врачей в МГМУ им. И. М. Сеченова в Москве — на 235 тысяч рублей для первого курса специальности «Лечебное дело». В Курске цена образовательных услуг по этой же специальности выросла более чем на 20%.
Председатель Совета ректоров вузов Санкт-Петербурга и Ленинградской области Алексей Демидов заявил, что обучение подорожало сразу по нескольким причинам: непростая экономическая ситуация в стране, проведение спецоперации и последствия пандемии COVID-19.
В Минздраве лишь добавили, что образовательные организации вправе самостоятельно определять стоимость образовательных услуг. Делается это «в строгом соответствии с нормативными затратами на соответствующий год».
Сюзанна учится на третьем курсе медвуза на стоматолога. Девушка делится, что была готова к большим затратам на учебу еще во время поступления. «Мы с родителями сразу понимали, что моя мечта стоит дорого. Папа меня поддерживает материально, я не работаю. Он покрывает все расходы. Обидно, конечно, что все дорожает. Надеюсь, стать классным специалистом и потом родителям все вернуть», — говорит студентка.
Другой студент ростовского медвуза Александр учится на терапевта. Молодой человек также не работает из-за большой нагрузки во время учебы, а потому траты на подорожавшее образование ложатся на плечи его родителей. «Это было ожидаемо, что подорожает. Все дорожает, почему учеба не должна была дорожать? С другой стороны, зарплата у родителей моих не растет, что весьма обидно. Многие мои однокурсники жалуются на это же. Кто-то даже подумывает пойти на работу. Но, честно, мое мнение — это бьет сильно по учебе. Приходится выбирать», — заключает молодой человек.
Власти как на федеральном уровне, так и на региональном часто обращают внимание на дефицит врачей. В начале июля аналитики Счетной палаты РФ заявили, что стране остро не хватает врачей узких специальностей. Эту проблему в секторе назвали самой острой.
Согласно статистике, в 2022 году в государственных больницах стало на 9,7 тысячи сотрудников меньше, чем годом ранее. Численность среднего медицинского персонала и вовсе сократилась на 38,9 тысячи человек. Сейчас в сфере здравоохранения не хватает 75 тысяч специалистов.
В Ростовской области не хватает более двух тысяч врачей. Особенно остро проблема стоит в селах. В прошлом году власти региона смогли привлечь туда на работу лишь 131 специалиста. Депутаты заявляют, что действующие меры привлечения специалистов в государственные больницы не работают. Отучившись в Ростове, медики предпочитают уезжать в Москву и Питер за большим заработком и перспективами.
Эксперты говорят, что профессия врача является тяжелой, невостребованной и малооплачиваемой. Повышение стоимости учебы в медвузах, вероятно, спровоцирует отток студентов что в дальнейшем может грозить еще большим дефицитом медицинских кадров, особенно в районных больницах и поликлиниках.