На ремонт девяти дорог Ростовская область дополнительно получит полмиллиарда рублей

Ростовская область в этом году получит казначейский кредит в размере 615 миллионов рублей. Деньги пойдут на ремонт девяти дорог в Куйбышевском, Неклиновском, Миллеровском и Мясниковском районах. За более чем полмиллиарда рублей восстановить должны 50 километров дорожного полотна.