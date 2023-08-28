На ремонт девяти дорог Ростовская область дополнительно получит полмиллиарда рублей

Posted Сегодня, 09:47
Published Сегодня, 09:47
Modified Сегодня, 09:49
Updated Сегодня, 09:49
Ростовская область в этом году получит казначейский кредит в размере 615 миллионов рублей. Деньги пойдут на ремонт девяти дорог в Куйбышевском, Неклиновском, Миллеровском и Мясниковском районах. За более чем полмиллиарда рублей восстановить должны 50 километров дорожного полотна.
Некоторые из дорог, которые предстоит отремонтировать, идут до границы с ДНР. Например, трасса «Самбек — Матвеев Курган — Куйбышево — Снежное» и дороги «Миллерово — Луганск» и «Ростов-на-Дону — Дебальцево».
Ранее власти ДНР сообщили, что пропускная способность на границе республики и Ростовской области выросла с ремонтом дорог.