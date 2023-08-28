«Никто не сдерживает цены»: проезд может подорожать в Краснодаре до конца 2023 года

С начала нового столетия стоимость проезда колебалась от 3 до 7 рублей в зависимости от вида транспорта. Так, в 2003 году за одну поездку в городском транспорте следовало платить 3 рубля, в коммерческих автобусах — 5, в маршрутках — 7, в трамваях — 4 рубля. В 2005 году стоимость проезда в городском транспорте составляла 4 рубля, 5 — за поездку в автобусах I и II категорий, от 5 до 9 рублей за поездку в автобусах III категории. На тот момент было классовое разделение видов транспортов, и самым привлекательным, но дорогим из них, было маршрутное такси. Пассажиры могли выбирать, что для них сегодня комфортнее или выгоднее: менее дорогой и не совсем презентабельный автобус или быстрая и «частоходящая» маршрутка, но менее дешевая.