«Никто не сдерживает цены»: проезд может подорожать в Краснодаре до конца 2023 года

Posted Сегодня, 08:07
Published Сегодня, 08:07
Modified Сегодня, 08:09
Updated Сегодня, 08:09
С начала нового столетия стоимость проезда колебалась от 3 до 7 рублей в зависимости от вида транспорта. Так, в 2003 году за одну поездку в городском транспорте следовало платить 3 рубля, в коммерческих автобусах — 5, в маршрутках — 7, в трамваях — 4 рубля. В 2005 году стоимость проезда в городском транспорте составляла 4 рубля, 5 — за поездку в автобусах I и II категорий, от 5 до 9 рублей за поездку в автобусах III категории. На тот момент было классовое разделение видов транспортов, и самым привлекательным, но дорогим из них, было маршрутное такси. Пассажиры могли выбирать, что для них сегодня комфортнее или выгоднее: менее дорогой и не совсем презентабельный автобус или быстрая и «частоходящая» маршрутка, но менее дешевая.
Согласно архивам, 1 августа 2006 года произошёл резкий скачок цены за проезд. Стоимость увеличилась на 40% и составляла 7 рублей. В «частоходящих» маршрутках цену варьировалась уже от 9 до 12 рублей. В 2009 году — уже 10 рублей: «Проезд в автобусах муниципального транспорта вырос на два рубля, и теперь прокатиться в один конец стоит 10 рублей», — писали тогда в пресс-службе.
В 2013 года проезд подорожал до 15 рублей. В следующем году, 1 мая 2014 подняли до 17 рублей. Ещё один скачок стоимости случился в 2015 году — проезд стоил 20 рублей — эта сумма оставались неизменной до 2017 года, однако в 2018-м проезд на троллейбусе, автобусе, трамвае и маршрутке поднялся до 26 рублей.
Тогда директор МУП «КТТУ» Андрей Грачев заявлял, что такой тариф в 26 рублей позволит предприятию получать минимальную, но — прибыль, а не работать в убыток и не накапливать долги, как это происходило ранее. Он выразил надежду, что это позволит осуществлять текущий и капитальному ремонт подвижного состава, трамвайных путей и других объектов предприятия.
Практически то же самое руководитель КТТУ сказал и в 2023 году, перед тем, как стоимость проезда увеличилась до 40 рублей во всем транспорте Краснодара. Сообщалось, что из-за низкой зарплаты на предприятии не хватает сотрудников, а повысить ее обещают после подорожания проезда.
По словам руководителя движения «Транспортная инициатива», цены на проезд в Краснодаре, скорей всего, ещё раз увеличатся за 2023 год. Это подкреплено неконтролируемым ростом цен на топливо. «Очередное повышение стоимости проезда в 2023 году неминуемо. На данный момент не предпринимается никаких попыток для сдерживания роста цен», — заявила Марина Репещук.
Новая цена за проезд для краснодарцев — это ещё полбеды, так как общественный транспорт города полон мистики и загадок. Трамваи и троллейбусы после 18:00, если не раньше, перестают курсировать по городу, все вагоны благополучно направляются в депо. Эту ситуацию ранее разъяснила сотрудница МУП КТТУ, признавшись, что с работы все «бегут» из-за низкой зарплаты и плохих условий.
Повысят ли заработную плату водителям и кондукторам после поднятия стоимости проезда? «Повышение цен на проезд в предприятии КТТУ, к сожалению, высоко зарплату водителей и кондукторов не повысит, вряд ли это сможет сдержать отток сотрудников. Здесь нужны широкомасштабные меры, чего городской бюджет не выдержит. На помощь должна прийти федеральная власть», — объяснила активистка транспортного движения.
Ко всему вышеперечисленному прибавляется отсутствие кондиционеров в транспорте в 40 градусов жары. Лишь меньше половины всех составов города оснащены такими приборами, а в большинстве из них и вовсе стоят муляжи. Эту проблему также прокомментировала Марина Репещук.
«У нас нет четкого взаимодействия между Рострнаснадзором в лице МУГАДН и местными властями. МУГАДН не проводит качественной проверки городских и пригородных маршрутов, дело касается не только Краснодара. Специалисты МУГАДН оправдывают это тем, что прокуратура их накажет в случае проверки одного маршрута (всех машин), то есть тогда, по словам ведомства, перевозчик напишет жалобу в орган. Однако ничего не мешает МУГАДН проводить проверки на маршрутах, где вместо кондиционеров установлены муляжи, чтобы администрация могла подать в суд, а затем лишить недобросовестного перевозчика лицензии. Вина на 90% лежит на МУГАДН», — высказалась общественница.
Чего только стоит краснодарское зимнее утро, которым люди ждут по 40 минут трамваи, а по прибытии единственного вагона за час, половина городского населения оказывается в одном транспорте без возможности двигаться.
Совокупность всех факторов, не позволяющих передвигаться на общественном транспорте комфортно, вызывает возмущение у читателей RostovGazeta.
«Раз повышают цены, пусть улучшают и сервис. Хотя бы базовые настройки. За что платить 40-45 рублей? За обмороки в автобусах из-за отсутствия кондиционеров? За то, что зимой тебя передавливают пассажиры из-за переполненности транспорта? За то, что ждать автобус или трамвай нужно около часа? Все понимаем: низкие зарплаты, но надо бороться с этим, а не просто поднимать цены, ничего при этом не меняя», — высказалась коренная жительница Краснодара Валерия Юсупова.
Тем не менее, жители Краснодара продолжают надеяться на то, что к следующему лету можно будет передвигаться на городском транспорте без происшествий и с комфортом даже после 18:00, а зимой не понадобится ждать трамвай по 40 минут.