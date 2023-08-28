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Новый дом со стилем «Персона» начинает продажи квартир

Новый дом со стилем «Персона» начинает продажи квартир

28 августа 2023, 07:16
Фото: ГК «ЮгСтройИнвест»
«ЮгСтройИнвест» объявил об открытии продаж квартир в строящемся доме с многообещающим названием «Персона», расположенном в концептуальном квартале на ул. Вересаева. Отсюда добраться в центр города можно будет за десять минут.

Квартал спроектирован по системе модулей переменной этажности высотой от 6 до 18 этажей. Всю территорию по периметру предполагается сделать закрытой, с круглосуточной охраной и системой распознавания лиц. Новый жилой комплекс будет приватным, состоящим всего из двух кластеров.

По плану дворы «Персоны» будут представлять собой функциональные пространства с разнообразными площадками как для активного, так и для спокойного отдыха. Как заявляет застройщик, над благоустройством и конструкциями детских площадок квартала работали не только дизайнеры, но и психологи, чтобы удовлетворить запросы детей разного возраста.

Рядом с домами будет заложен новый современный сквер. Через дорогу от «Персоны» — самая большая в городе школа и два детских сада с яслями, еще один детский сад будет построен непосредственно на территории.

По информации застройщика, часть квартир будет иметь выход на персональные террасы, что для ростовской жилой недвижимости явление нечастое.

Фото: ГК «ЮгСтройИнвест»

«Персона» — шестой проект «ЮгСтройИнвест» на донской земле. Компания известна ростовчанам благодаря ЖК «Красный Аксай», «61 квартал», «Левобережье» и экорайону «Вересаево». В настоящий момент застройщик возводит квартал «Полёт» в рамках освоения территорий «Нового Ростова».

В этом году компания отпраздновала 20-летний юбилей. Застройщик сдал за этот срок более 5 млн кв. м жилья. «ЮгСтройИнвест» — обладатель престижных федеральных наград Urban Awards и Топ-ЖК. Шесть лет подряд компания признается «Надежным застройщиком России».

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