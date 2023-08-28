Новый дом со стилем «Персона» начинает продажи квартир

По плану дворы «Персоны» будут представлять собой функциональные пространства с разнообразными площадками как для активного, так и для спокойного отдыха. Как заявляет застройщик, над благоустройством и конструкциями детских площадок квартала работали не только дизайнеры, но и психологи, чтобы удовлетворить запросы детей разного возраста.