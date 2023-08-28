Одностороннее движение введут на улице 2-й Володарского в Ростове в сентябре

Posted Сегодня, 08:46
Published Сегодня, 08:46
Modified Сегодня, 08:48
Updated Сегодня, 08:48
Власти Ростова решили изменить схему движения на улице 2-й Володарской. Там введут односторонний режим движения. Он коснется участка от переулка Салютина до улицы Дубовского в западном направлении.
В администрации решение объяснили необходимостью повысить пропускную способность улицы и безопасность движения на ней.
Нововведение вступит в силу с 17 сентября и будет действовать бессрочно.
Ранее ростовчане попросили властей полностью запретить электросамокаты.