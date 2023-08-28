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Одностороннее движение введут на улице 2-й Володарского в Ростове в сентябре

Одностороннее движение введут на улице 2-й Володарского в Ростове в сентябре

28 августа 2023, 08:46
Фото: 1MI
Одностороннее движение введут на улице 2-й Володарского в Ростове в сентябре
Схему движения поменяют на улице 2-й Володарского в Ростове, сообщили в администрации города.

Власти Ростова решили изменить схему движения на улице 2-й Володарской. Там введут односторонний режим движения. Он коснется участка от переулка Салютина до улицы Дубовского в западном направлении.

В администрации решение объяснили необходимостью повысить пропускную способность улицы и безопасность движения на ней.

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Нововведение вступит в силу с 17 сентября и будет действовать бессрочно.

Ранее ростовчане попросили властей полностью запретить электросамокаты.

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