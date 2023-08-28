rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 07:00

Published Сегодня, 07:00

Modified Сегодня, 07:02

Updated Сегодня, 07:02

Остановку и стоянку машин запретят на двух улицах в центре Ростова с 29 августа

Остановку и стоянку машин запретят на двух улицах в центре Ростова с 29 августа

28 августа 2023, 07:00
Фото: 1MI
Остановку и стоянку машин запретят на двух улицах в центре Ростова с 29 августа
На улицах Социалистической и Серафимовича в Ростове ограничат стоянку и остановку транспорта, сообщили в администрации города.

Со вторника, 29 августа, остановку и стоянку транспорта запретят на Социалистической и Серафимовича в Ростове. Так, на Социалистической припарковать машину не получится вдоль домов №106-108, 96-98, а также возле дома № 66 и до Буденновского по четной стороне. Помимо этого, на Социалистической стоянка и остановка авто будет запрещена возле дома №49, от Халтуринского до Братского по четной стороне и от Братского до Доломановского по нечетной стороне.

В центре Ростова ограничат движение машин до декабря из-за работ на тепломагистралях
Узнать подробнее

На Серафимовича нельзя будет оставить автомобиль на отрезке от дома № 54 до Семашко с двух сторон дороги, а также возле детского сада №232.

Ранее сообщалось, что до 15 сентября ограничат движение на улице Мильчакова в Ростове.

Читайте также:
До конца октября движение машин ограничили на улице Московкой в РостовеДвижение машин ограничат на нескольких улицах Ростова до середины декабряДо 15 сентября ограничат движение на улице Мильчакова в Ростове
#Город#Новости#Алина Заярная#Ростов-на-Дону#Последние новости Ростова на сегодня#Дорожные ограничения в Ростове#Ростов
Подпишитесь
Ростовчане заявили о закрывшихся заправках «Газпрома» из-за отсутствия бензина
Сегодня, 04:52
«Моя мечта стоит дорого»: студенты-медики в Ростове высказались о росте цен на учебу
Сегодня, 04:16
Стало известно, какая будет погода осенью в Ростовской области
Сегодня, 06:09
Эксперты рассказали, как повлияет увеличение МРОТ на рост цен в Ростовской области
Сегодня, 06:15
В Ростове доставка пакетов с продуктами обошлась пенсионерке в 35 тысяч рублей
Вчера, 11:34
Экономист рассказал, почему Краснодарский край мало зависит от импорта
Сегодня, 04:28