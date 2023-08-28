Остановку и стоянку машин запретят на двух улицах в центре Ростова с 29 августа

Со вторника, 29 августа, остановку и стоянку транспорта запретят на Социалистической и Серафимовича в Ростове. Так, на Социалистической припарковать машину не получится вдоль домов №106-108, 96-98, а также возле дома № 66 и до Буденновского по четной стороне. Помимо этого, на Социалистической стоянка и остановка авто будет запрещена возле дома №49, от Халтуринского до Братского по четной стороне и от Братского до Доломановского по нечетной стороне.