Победитель экочелленджа «Чистая вода» поедет на Камчатку

«Вода России» стала самой массовой волонтерской акцией в РФ. В ней уже приняли участие более 8,2 млн человек. Ее лозунг: «Принес — забери». Все то, что люди приносят с собой на берега рек, озер и морей, необходимо забрать обратно с собой. Задачей акции и челленджа является привлечение внимания к проблеме максимально большого количества людей, чтобы сделать такой подход общепринятым.