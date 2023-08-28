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Победитель экочелленджа «Чистая вода» поедет на Камчатку

Победитель экочелленджа «Чистая вода» поедет на Камчатку

28 августа 2023, 09:14
Фото: 1MI
Закончился экологический челлендж «Чистая вода», организованный всероссийской акцией «Вода России”​​ при​ поддержке медиагруппы „Комсомольская правда“ и Минприроды РФ. Обладательница первого места поедет на Камчатку.

Акция проходит в соцсетях не первый год. Ее цель — привлечь внимание общественности к сохранению чистоты водоемов, пишет kp.ru.

«Вода России» стала самой массовой волонтерской акцией в РФ. В ней уже приняли участие более 8,2 млн человек. Ее лозунг: «Принес — забери». Все то, что люди приносят с собой на берега рек, озер и морей, необходимо забрать обратно с собой. Задачей акции и челленджа является привлечение внимания к проблеме максимально большого количества людей, чтобы сделать такой подход общепринятым.

В социальных сетях аудитория челленджа «Чистая вода» уже превысила 3 млн человек. Конкурс проходил в два этапа. В ходе первого этапа участники фотографировали людей, животных, здания, предметы, которые отражены в воде, или через призму воды.

Победителей выбирало жюри. Главный выигрыш — тур в Камчатский край на двоих. Обладатель второго места получил ноутбук. Третье место поделили между собой шесть участников. Они получат умные станции «Яндекс Лайт» с голосовым помощником «Алиса».

В ходе второго этапа претенденты снимали клипы с маской конкурса и размещали их в ВК. Призеров отобрал генератор случайных чисел. Шестеро участников получили умные наушники и еще шесть — электронные часы.

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