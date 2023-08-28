Под Каменском в ДТП на М-4 «Дон» разбился водитель КамАЗа

Posted Сегодня, 15:14
Published Сегодня, 15:14
Modified Сегодня, 15:16
Updated Сегодня, 15:16
Напомним, ранее днем 28 августа стало известно, что в Каменском районе Ростовской области на трассе М-4 «Дон» возникла многокилометровая пробка, причиной которой стало ДТП.
В ГИБДД объявили, что в 14.15 мск на 943-м километре М-4 «Дон» 59-летний водитель КамАЗа, по предварительной информации, не выдержал безопасную дистанцию, что привело к столкновению с грузовиком Scania с полуприцепом «Рольф».
В результате аварии водитель КамАЗа погиб от полученных травм, не дождавшись приезда врачей. Теперь полиции необходимо установить обстоятельства аварии.
Днем ранее на М-4 «Дон» на ходу загорелась фура с щебнем.