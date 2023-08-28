Под Каменском в ДТП на М-4 «Дон» разбился водитель КамАЗа

В ГИБДД объявили, что в 14.15 мск на 943-м километре М-4 «Дон» 59-летний водитель КамАЗа, по предварительной информации, не выдержал безопасную дистанцию, что привело к столкновению с грузовиком Scania с полуприцепом «Рольф».