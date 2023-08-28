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Под Каменском в ДТП на М-4 «Дон» разбился водитель КамАЗа

Под Каменском в ДТП на М-4 «Дон» разбился водитель КамАЗа

28 августа 2023, 15:14
Фото: ГИБДД по Ростовской области
Под Каменском в ДТП на М-4 «Дон» разбился водитель КамАЗа
В Ростовской области на 943-м километре трассы М-4 «Дон» произошла смертельная авария с участием грузовиков, подробностями поделились в пресс-службе ГИБДД региона.

Напомним, ранее днем 28 августа стало известно, что в Каменском районе Ростовской области на трассе М-4 «Дон» возникла многокилометровая пробка, причиной которой стало ДТП.

В ГИБДД объявили, что в 14.15 мск на 943-м километре М-4 «Дон» 59-летний водитель КамАЗа, по предварительной информации, не выдержал безопасную дистанцию, что привело к столкновению с грузовиком Scania с полуприцепом «Рольф».

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В результате аварии водитель КамАЗа погиб от полученных травм, не дождавшись приезда врачей. Теперь полиции необходимо установить обстоятельства аварии.

Днем ранее на М-4 «Дон» на ходу загорелась фура с щебнем.

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