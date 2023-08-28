Политолог Гусий рассказал о проблемах предвыборной кампании в Краснодарском крае

Posted Сегодня, 14:48
Published Сегодня, 14:48
Modified Сегодня, 14:50
Updated Сегодня, 14:50
Отметим, что в настоящее время на Кубани проходят 62 предвыборные кампании различного уровня: от выборов депутатов местных советов до глав сельских и городских поселений.
Депутатов в местные советы будут избирать жители Геленджика, а также Туапсинского, Кавказского, Тихорецкого, Белореченского районов. Дополнительные выборы депутатов состоятся в восьми краевых муниципалитетах, включая Гордумы Краснодара, Новороссийска, также городское Собрание Сочи.
«Предвыборная кампания проходит на редкость спокойно. Да, есть определенные конфликты, но они не могут повлиять на исход голосования. Они связаны с выборами, но смотрятся, если честно, больше как бытовые споры, а не как выборные баталии. Обратите внимание, нет обвинений в какой-то нечестной борьбе, как это бывает. Оппозиции согласовывают запрашиваемые ими мероприятия, санкционируют публичные встречи. В общем, лояльность», — описал текущие настроения в избирательной кампании политолог.
По словам эксперта, несмотря на отсутствие крупных кампаний в регионе, суммарное количество местных выборов собирается в охват избирателей — больше миллиона человек. «Ключевой вопрос текущей кампании — явка. И вот этот показатель гораздо важнее, чем все остальное. Мы же понимаем, мы стоим на пороге президентской кампании и проверить активность, возможность привести людей на участки — генеральная репетиция — сейчас крайне важно для внутриполитического блока. И провалиться по явке сейчас — показать федеральному центру, что есть трудности. Да, исправимые, но есть», — заключил Андрей Гусий.
Ранее RostovGazeta писала о том, как волонтёры будут помогать пенсионерам и людям с ограниченными возможностями принять участие в предстоящих 10 сентября выборах.