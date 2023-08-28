Политолог Гусий рассказал о проблемах предвыборной кампании в Краснодарском крае

По словам эксперта, несмотря на отсутствие крупных кампаний в регионе, суммарное количество местных выборов собирается в охват избирателей — больше миллиона человек. «Ключевой вопрос текущей кампании — явка. И вот этот показатель гораздо важнее, чем все остальное. Мы же понимаем, мы стоим на пороге президентской кампании и проверить активность, возможность привести людей на участки — генеральная репетиция — сейчас крайне важно для внутриполитического блока. И провалиться по явке сейчас — показать федеральному центру, что есть трудности. Да, исправимые, но есть», — заключил Андрей Гусий.