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Updated Сегодня, 14:50

Политолог Гусий рассказал о проблемах предвыборной кампании в Краснодарском крае

Политолог Гусий рассказал о проблемах предвыборной кампании в Краснодарском крае

28 августа 2023, 14:48
Фото: 1MI
Политолог Гусий рассказал о проблемах предвыборной кампании в Краснодарском крае
В Краснодарском крае активно готовятся к муниципальным выборам, которые пройдут 9 и 10 сентября текущего года. Политолог Андрей Гусий рассказал об атмосфере в избирательной кампании на данный момент.

Отметим, что в настоящее время на Кубани проходят 62 предвыборные кампании различного уровня: от выборов депутатов местных советов до глав сельских и городских поселений.

Депутатов в местные советы будут избирать жители Геленджика, а также Туапсинского, Кавказского, Тихорецкого, Белореченского районов. Дополнительные выборы депутатов состоятся в восьми краевых муниципалитетах, включая Гордумы Краснодара, Новороссийска, также городское Собрание Сочи.

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«Предвыборная кампания проходит на редкость спокойно. Да, есть определенные конфликты, но они не могут повлиять на исход голосования. Они связаны с выборами, но смотрятся, если честно, больше как бытовые споры, а не как выборные баталии. Обратите внимание, нет обвинений в какой-то нечестной борьбе, как это бывает. Оппозиции согласовывают запрашиваемые ими мероприятия, санкционируют публичные встречи. В общем, лояльность», — описал текущие настроения в избирательной кампании политолог.

Предвыборная кампания проходит на редкость спокойно.Предвыборная кампания проходит на редкость спокойно.
Предвыборная кампания проходит на редкость спокойно.
Фото: 1MI

По словам эксперта, несмотря на отсутствие крупных кампаний в регионе, суммарное количество местных выборов собирается в охват избирателей — больше миллиона человек. «Ключевой вопрос текущей кампании — явка. И вот этот показатель гораздо важнее, чем все остальное. Мы же понимаем, мы стоим на пороге президентской кампании и проверить активность, возможность привести людей на участки — генеральная репетиция — сейчас крайне важно для внутриполитического блока. И провалиться по явке сейчас — показать федеральному центру, что есть трудности. Да, исправимые, но есть», — заключил Андрей Гусий.

Ранее RostovGazeta писала о том, как волонтёры будут помогать пенсионерам и людям с ограниченными возможностями принять участие в предстоящих 10 сентября выборах.

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