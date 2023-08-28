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Появились кадры с места задержания начальника полиции из Ростовской области за взятки

Появились кадры с места задержания начальника полиции из Ростовской области за взятки

28 августа 2023, 17:27
Фото: 1MI
Появились кадры с места задержания начальника полиции из Ростовской области за взятки
В Ростовской области начальнику полиции передали взятку в размере трех миллионов рублей в пакете из продуктового магазина, кадрами с места событий поделился местный Telegram-канал.

Напомним, днем 28 августа стало известно, что полиция совместно с ФСБ задержали начальника полиции по Миллеровскому району Олега Пятицкого. Причиной задержания стало получение взятки от родственника одного из дончан, подозреваемых в противоправной деятельности.

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Уже вечером того же дня Telegram-канал «Чё по Ростову» поделился кадрами, снятыми якобы в момент задержания Пятицкого. На первом фото мужчина стоит перед BMW с собранными за спиной руками, а уже на втором фото изображен пакет из продуктового магазина, на котором лежат пять аккуратно перевязанных резинками пачек пятитысячных купюр.

Фото: Telegram-канал «Чё по Ростову»

Напомним, по решению суда Пятицкий проведет под стражей два месяца, если его вина будет доказана — начальника полиции уволят, он также понесет наказание в соответствии с буквой закона.

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