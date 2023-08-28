Появились кадры с места задержания начальника полиции из Ростовской области за взятки

Posted Сегодня, 17:27
Published Сегодня, 17:27
Modified Сегодня, 17:29
Updated Сегодня, 17:29
Напомним, днем 28 августа стало известно, что полиция совместно с ФСБ задержали начальника полиции по Миллеровскому району Олега Пятицкого. Причиной задержания стало получение взятки от родственника одного из дончан, подозреваемых в противоправной деятельности.
Уже вечером того же дня Telegram-канал «Чё по Ростову» поделился кадрами, снятыми якобы в момент задержания Пятицкого. На первом фото мужчина стоит перед BMW с собранными за спиной руками, а уже на втором фото изображен пакет из продуктового магазина, на котором лежат пять аккуратно перевязанных резинками пачек пятитысячных купюр.
Напомним, по решению суда Пятицкий проведет под стражей два месяца, если его вина будет доказана — начальника полиции уволят, он также понесет наказание в соответствии с буквой закона.