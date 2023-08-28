Появились кадры с места задержания начальника полиции из Ростовской области за взятки

Уже вечером того же дня Telegram-канал «Чё по Ростову» поделился кадрами, снятыми якобы в момент задержания Пятицкого. На первом фото мужчина стоит перед BMW с собранными за спиной руками, а уже на втором фото изображен пакет из продуктового магазина, на котором лежат пять аккуратно перевязанных резинками пачек пятитысячных купюр.