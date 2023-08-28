Приближённые к ЧВК «Вагнер» заявили, что Пригожина могут похоронить в Горячем ключе

Напомним, 23 августа в Тверской области при крушении самолёта Embraer-135 погибли 3 члена экипажа и 7 пассажиров на борту, где находился Евгений Пригожин. Росавиация опознала тела, присутствовавших на судне, в списке также был командир «Вагнера» Дмитрий Уткин. Затем Следственный комитет Российской Федерации подтвердил данные Росавиации, констатировав смерть 10 человек.