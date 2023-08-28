Приближённые к ЧВК «Вагнер» заявили, что Пригожина могут похоронить в Горячем ключе

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Published Сегодня, 08:50
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Напомним, 23 августа в Тверской области при крушении самолёта Embraer-135 погибли 3 члена экипажа и 7 пассажиров на борту, где находился Евгений Пригожин. Росавиация опознала тела, присутствовавших на судне, в списке также был командир «Вагнера» Дмитрий Уткин. Затем Следственный комитет Российской Федерации подтвердил данные Росавиации, констатировав смерть 10 человек.
«В рамках уголовного дела о крушении самолета в Тверской области завершено проведение молекулярно-генетических экспертиз. По их результатам, личности всех 10 погибших установлены. Они соответствуют списку, заявленному в полетном листе», — говорится в сообщении СК.
«Местом похорон Пригожина, скорее всего, будет выбран Горячий Ключ, где находится церковь ЧВК Вагнер», — сообщили в Telegram-канале «Пригожин 2023». Администрация канала освещает деятельность «Группы Вагнера» уже не первый год.
Часовня ЧВК «Вагнер», также называемая «чёрным храмом», появилась в Горячем ключе после битвы в Сирии. На территории церковного здания также возведены памятники воевавшим против запрещенной в РФ экстремистской группировки «Исламское государство».
Краснодарский политолог Андрей Гусий ранее заявлял, что смерть Евгения Пригожина, на фоне выборов 2024 года, может привести к «раскачке настроений и новой борьбе среди элиты».