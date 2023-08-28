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Posted Сегодня, 11:39

Published Сегодня, 11:39

Modified Сегодня, 11:41

Updated Сегодня, 11:41

Психолог о последствиях эмоционального выгорания

28 августа 2023, 11:39
По словам психолога Лилии Шуваловой, существует много причин, которые могут вызвать состояние эмоционального выгорания у женщин. Это может привести к серьезным последствиям, таким как неврозы и депрессии.

Вне зависимости от того, почему возникает это состояние, оно всегда характеризуется ухудшением социальной активности и изменением эмоционального настроя. Даже раньше жизнерадостная и активная женщина может стать замкнутой и истеричной, часто недовольной всем вокруг, пишет ИА RuNews24.ru

Одним из важных признаков является снижение либидо или полное отсутствие удовлетворения от интимной жизни. Такие проблемы обычно связаны с перестройкой гормонального фона после рождения ребенка. Если партнер не понимает эту ситуацию, то это только ухудшает эмоциональное состояние женщины и может привести к конфликтам в отношениях.

В состоянии эмоционального выгорания нередко происходят изменения во внешности женщины. Раньше она одевалась стильно и аккуратно, а теперь может надеть на себя что-то странное, что попалось под руку. Ей не хватает сил следить за своим внешним видом, даже чтобы вымыть волосы. Она уже не та красавица с отличным макияжем и прекрасными локонами, а просто женщина в неряшливой одежде и грязной прическе.

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