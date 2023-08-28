Психолог о последствиях эмоционального выгорания

В состоянии эмоционального выгорания нередко происходят изменения во внешности женщины. Раньше она одевалась стильно и аккуратно, а теперь может надеть на себя что-то странное, что попалось под руку. Ей не хватает сил следить за своим внешним видом, даже чтобы вымыть волосы. Она уже не та красавица с отличным макияжем и прекрасными локонами, а просто женщина в неряшливой одежде и грязной прическе.