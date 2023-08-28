Психолог рассказала об эмоциональном выгорании у мам

Кроме того, многие мамы сталкиваются и с другой проблемой. В некоторых семьях все еще считается, что воспитание детей, готовка и уборка — это исключительно женская обязанность, игнорируя тот факт, что эта женщина также работает. В такой ситуации, когда жена и мама возвращается с работы домой, она не может отдохнуть, а должна продолжать работать, что безусловно отразится на ее самочувствии, здоровье и возможности высыпаться.