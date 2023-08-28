Психолог рассказала об эмоциональном выгорании у мам

Posted Сегодня, 18:41
Published Сегодня, 18:41
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Updated Сегодня, 18:47
Причин и ситуаций, способных вызвать это состояние, очень много. Состояния, которые испытывает женщина, иногда принимают драматические масштабы, что может привести к неврозам и депрессии, говорит психолог Лилия Шувалова в интервью RuNews24.Ru.
Вне зависимости от причин появления этого состояния, оно всегда характеризуется снижением социальной активности и изменением общего эмоционального состояния. Раньше жизнерадостная и активная женщина может превратиться в замкнутую и истеричную личность, которая недовольна всем и всегда, подчеркивает психолог.
Отмечается также снижение полового влечения или его полное отсутствие, хотя проблем с этим раньше не было. Интимная сфера всегда тесно связана с эмоциональным состоянием, особенно в период после рождения ребенка, когда происходят естественные гормональные изменения и перестройки. Неразделение этих обстоятельств со стороны партнера еще больше ухудшает эмоциональное состояние женщины, а иногда создает конфликты между супругами, добавляет психолог.
В состоянии эмоционального выгорания часто наблюдаются изменения во внешности женщины. Она может перестать следить за своим внешним видом так тщательно, как раньше, вплоть до того, что может не мыть волосы. Женщина, которая раньше была красивой и ухоженной, может превратиться в небрежно одетую женщину с неряшливой прической, отмечает психолог.
Качество сна также сильно меняется. У молодых мам часто продолжительность сна зависит от режима кормления и бодрствования ребенка. Недостаток сна является одним из самых серьезных стресс-факторов для мозга человека, приводящим к разным негативным состояниям. Однако и у женщин, воспитывающих детей постарше и при этом работающих, не всегда есть возможность высыпаться, говорит специалист Шувалова.
Кроме того, многие мамы сталкиваются и с другой проблемой. В некоторых семьях все еще считается, что воспитание детей, готовка и уборка — это исключительно женская обязанность, игнорируя тот факт, что эта женщина также работает. В такой ситуации, когда жена и мама возвращается с работы домой, она не может отдохнуть, а должна продолжать работать, что безусловно отразится на ее самочувствии, здоровье и возможности высыпаться.
В пик эмоционального выгорания нередко наблюдаются симптомы, схожие с депрессивными расстройствами. Возникают странные навязчивые мысли и состояния, например, постоянное желание чистить и мыть полы дезинфицирующими средствами без необходимости, постоянное мытье рук, строгая аккуратность. Иногда происходит обратная ситуация: раньше аккуратная и педантичная женщина запускает свое жилище и не может ни помыть пол, ни выбросить мусор, добавляет Шувалова.
Эксперт подчеркивает, что самым травматичным и страшным из симптомов эмоционального выгорания является ненависть, вспышки гнева и агрессии по отношению к собственному ребенку, вне зависимости от его возраста. Остается только представить, через какой личный ад проходят женщины, испытывающие эти эмоции по отношению к своему ребенку.
Равнодушие, эгоизм близких и партнера, давление со стороны общества («женщина должна»), являются мощными факторами, искажающими реальность. Они могут привести к непоправимым последствиям, где основной жертвой становится беззащитный ребенок, заявляет Шувалова.