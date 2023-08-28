Раненный в зоне СВО дончанин еще шесть часов отбивал атаки ВСУ

Posted Сегодня, 15:22
Published Сегодня, 15:22
Modified Сегодня, 15:24
Updated Сегодня, 15:24
Газета «Сельский вестник» рассказала историю машиниста локомотивного депо Каменоломни Дениса Алексеева, который командовал группой батальона «Ахмат» в зоне СВО и после ранения смог отразить атаку противника.
По данным издания, Денис Алексеев отправился в военкомат сразу, как президент Владимир Путин объявил о начале СВО 24 февраля. Однако там ему отказали, сказав ждать повестку, это не устроило дончанина, и он отправился на фронт в отряде «Ахмат».
В зону СВО мужчина смог попасть только в апреле 2022 года после прохождения дополнительной военной подготовки, там он стал командиром штурмового отряда. Алексеев отправился на передовую в тайне от жены и уже оттуда сообщил супруге о своем решении.
Мужчина находился там три месяца, однако после завершения контракта он решил вернуться в зону СВО вместе с товарищем — казаком Вячеславом Черным. 17 октября 2022 года ВСУ ударили по их участку фронта, пытаясь вернуть Попасную, а Алексеева подстрелил снайпер.
«Пуля вошла в районе локтевого сустава, а вышла из кисти правой руки. Обе лучевые кости превратились в кровавое крошево», — цитируют участника СВО в издании.
Командиру помог его друг и земляк Вячеслав Черный, который немедленно наложил жгут и помогал раненному товарищу в течение следующих шести часов, пока тот продолжал координировать действия бойцов и стрелять по противнику из автомата с помощью уцелевшей руки.
Атака продолжалась несколько часов, однако после бойцы ВСУ сдались, и раненных бойцов смогли эвакуировать в Ростов и Санкт-Петербург. Командира группы «Ахмата» отправили на реабилитацию после операции. В декабре дончанин смог вернуться домой. Алексеева наградили медалью «Участнику специальной военной операции».
Обращаем внимание, информация пока не получила подтверждения в МО РФ или иных компетентных источниках, данные уточняются.
Ранее эксперты ответили на вопрос, стоит ли дончанам ждать продолжения мобилизации.