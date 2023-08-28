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Риелтор рассказал, почему все переезжают жить в Краснодар

Риелтор рассказал, почему россияне массово переезжают жить в Краснодар

28 августа 2023, 04:05
Фото: OlgaSuglobova/cc0/wikimedia.org
Риелтор рассказал, почему все переезжают жить в Краснодар
Ещё 30 лет назад Краснодар стал целью для жителей других, не менее привлекательных, городов России. В столицу Кубани с каждым годом переезжают все больше людей из всех уголков страны. Старший эксперт агентства недвижимости Ирина Дробот рассказала, почему многие хотят жить в Краснодаре.

По словам спикера, граждане России стремятся в центр Краснодарского края, в первую очередь, из-за приятного климата, о котором так не скажешь в северных городах. Также мотивацией для переезда часто являются наличие рабочих мест и относительно приемлемые цены на жильё.

«Большая часть нашей страны находится в холодных климатических условиях. Южные же регионы традиционно привлекают своим климатом, а стоимость квартир и домов не такая высокая, как в прибрежных городах. Раньше стоимость недвижимости в нашем регионе была совсем низкой, но даже сейчас, после поднятия цен остается доступной», — прокомментировала Ирина Дробот.

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Согласно статистике, находящейся в свободном доступе, люди ринулись на юг в 90-х годах. Тогда крупные предприятия закрывались, соответственно, рабочих мест становилось всё меньше, поэтому на юг переселялись жители больших сибирских городов.

Ранее RostovGazeta писала о том, как губернатор Ростовской области оспорил слова о том, что Краснодарский край более развит, чем РО.

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