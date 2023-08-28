Риелтор рассказал, почему россияне массово переезжают жить в Краснодар

Ещё 30 лет назад Краснодар стал целью для жителей других, не менее привлекательных, городов России. В столицу Кубани с каждым годом переезжают все больше людей из всех уголков страны. Старший эксперт агентства недвижимости Ирина Дробот рассказала, почему многие хотят жить в Краснодаре.

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