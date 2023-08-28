Риелтор рассказал, почему россияне массово переезжают жить в Краснодар

Posted Сегодня, 04:05
Published Сегодня, 04:05
Modified Сегодня, 04:05
Updated Сегодня, 04:05
По словам спикера, граждане России стремятся в центр Краснодарского края, в первую очередь, из-за приятного климата, о котором так не скажешь в северных городах. Также мотивацией для переезда часто являются наличие рабочих мест и относительно приемлемые цены на жильё.
«Большая часть нашей страны находится в холодных климатических условиях. Южные же регионы традиционно привлекают своим климатом, а стоимость квартир и домов не такая высокая, как в прибрежных городах. Раньше стоимость недвижимости в нашем регионе была совсем низкой, но даже сейчас, после поднятия цен остается доступной», — прокомментировала Ирина Дробот.
Согласно статистике, находящейся в свободном доступе, люди ринулись на юг в 90-х годах. Тогда крупные предприятия закрывались, соответственно, рабочих мест становилось всё меньше, поэтому на юг переселялись жители больших сибирских городов.
Ранее RostovGazeta писала о том, как губернатор Ростовской области оспорил слова о том, что Краснодарский край более развит, чем РО.