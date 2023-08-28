Ростовчане рассказали об утонувшем в озере мужчине

Posted Сегодня, 05:55
Published Сегодня, 05:55
Modified Сегодня, 05:57
Updated Сегодня, 05:57
Очевидцы рассказали, что на пляже отдыхал мужчина вместе с дочерью и решил искупаться, хотя не умел плавать. По их словам, он оказался на глубине и не смог выплыть обратно.
«Очевидцы вызвали спасателей и полицию, которые начали искать тело мужчины», — написал автор.
Пользователи в комментариях удивились, что ростовчанин, который не умел плавать, пошел купаться и оказался на глубине.
«Не понимаю тех людей, которые не умеют плавать, но все равно заплывают далеко от берега», — пишут горожане. Официальной информации о случившемся не поступало, она уточняется.
Ранее пытавшийся уплыть от спасателей мужчина утонул в Ростовской области.