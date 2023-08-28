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Ростовчане рассказали об утонувшем в озере мужчине

Ростовчане рассказали об утонувшем в озере мужчине

28 августа 2023, 05:55
Фото: 1MI
В Ростове-на-Дону на Голубом озере утонул мужчина, который отдыхал здесь вместе с дочерью, сообщили местные жители в соцсети «ВКонтакте» в группе «Главный — Новости Ростова-на-Дону».

Очевидцы рассказали, что на пляже отдыхал мужчина вместе с дочерью и решил искупаться, хотя не умел плавать. По их словам, он оказался на глубине и не смог выплыть обратно.

«Очевидцы вызвали спасателей и полицию, которые начали искать тело мужчины», — написал автор.

Пытавшийся уплыть от спасателей мужчина утонул в Ростовской области
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Пользователи в комментариях удивились, что ростовчанин, который не умел плавать, пошел купаться и оказался на глубине.

«Не понимаю тех людей, которые не умеют плавать, но все равно заплывают далеко от берега», — пишут горожане. Официальной информации о случившемся не поступало, она уточняется.

Ранее пытавшийся уплыть от спасателей мужчина утонул в Ростовской области.

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