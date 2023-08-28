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Ростовчане заявили о неработающих АЗС из-за отсутствия бензина

Ростовчане заявили о неработающих АЗС из-за отсутствия бензина

28 августа 2023, 04:52
Фото: 1MI
В Ростове-на-Дону перестали работать некоторые заправки из-за нехватки бензина, сообщили водители в соцсети «ВКонтакте» в группе «Это Ростов».

Один из местных жителей написал, что второй день закрыта АЗС в районе Ростовского моря. В комментариях пользователи отметили, что в городе перестали работать сразу несколько АЗС.

«АЗС закрыты не только в Ростовской области. Вот и нехватка бензина, не успевают подвозить», — заявили ростовчане.

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«Другие заправки открыты, только цены как на дрожжах растут», — пишут горожане.

Один из водителей приложил чеки оплаты с одной АЗС с разницей в неделю. По ним видно, что бензин вырос в цене более чем на рубль.

Ранее эксперты рассказали, что будет с ценами на бензин в Ростовской области.

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