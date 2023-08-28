Ростовчане заявили о неработающих АЗС из-за отсутствия бензина

Posted Сегодня, 04:52
Published Сегодня, 04:52
Modified Сегодня, 04:57
Updated Сегодня, 04:57
Один из местных жителей написал, что второй день закрыта АЗС в районе Ростовского моря. В комментариях пользователи отметили, что в городе перестали работать сразу несколько АЗС.
«АЗС закрыты не только в Ростовской области. Вот и нехватка бензина, не успевают подвозить», — заявили ростовчане.
«Другие заправки открыты, только цены как на дрожжах растут», — пишут горожане.
Один из водителей приложил чеки оплаты с одной АЗС с разницей в неделю. По ним видно, что бензин вырос в цене более чем на рубль.
Ранее эксперты рассказали, что будет с ценами на бензин в Ростовской области.