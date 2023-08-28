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Ростовская фирма отозвала многомиллионный иск к порту Мариуполя из-за спецоперации

Ростовская фирма отозвала многомиллионный иск к порту Мариуполя из-за спецоперации

28 августа 2023, 07:37
Фото: Brücke-Osteuropa/cc0/wikimedia.org
Ростовская фирма отозвала многомиллионный иск к порту Мариуполя из-за спецоперации
Ростовская компания отозвала свой иск на 5,5 миллиона рублей к порту Мариуполя в связи со спецоперацией, сообщили в Арбитражном суде.

Арбитражный суд Ростовской области на днях прекратил производство по иску в отношении порта Мариуполя. Дело начали рассматривать в марте этого года Ростовская компания «Импэкс-Дон» через суд потребовала взыскать с порта 5,5 миллиона рублей.

Дело в том, что между ростовской фирмой и портом в мае 2022 года был заключен контракт о поставке металлопродукции в Мариуполь. Тогда город уже находился под контролем ВС РФ. Однако с поставками все равно возникали проблемы.

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Сейчас стороны решили урегулировать разногласия и заключили мировое соглашение. Истец и ответчик учли военно-политические аспекты событий в Мариуполе, в частности, боевые действия и военное положение, введенное в ДНР. Также в определении суда упоминается тяжелое финансовое положение порта.

Отмечается, что ответчик признает задолженность и выплатит ее в полном объеме до 15 февраля 2024 года.

Ранее иск на 17 миллионов передали к «Ростовскому зерновому терминалу» из-за загрязнения Дона.

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