Ростовская область не попала в топ-20 регионов с нормальным рынком труда

В топ-5 также попали Красноярский край и Татарстан. Донской регион оказался между Тульской и Белгородской областями.

Согласно данным РИА «Новости», в регионах-лидерах сложился высокий уровень социально-экономического развития, здесь хорошие зарплаты и низкий уровень безработицы. Первое место заняла Москва, после которой идут Санкт-Петербург и Подмосковье.

В самолете Пригожина мог разбиться дончанин, а в Ростове мечтают о больших зарплатах

Ранее стало известно, что зарплату выше средней получают меньше 20% жителей Ростовской области. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.

Добавим, что хуже всего ситуация обстоит в Ингушетии, Чечне и Кабардино-Балкарии.

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