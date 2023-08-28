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Published Сегодня, 12:35

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Updated Сегодня, 12:37

Ростовская область не попала в топ-20 регионов с нормальным рынком труда

Ростовская область не попала в топ-20 регионов с нормальным рынком труда

28 августа 2023, 12:35
Фото: 1MI
Ростовская область не попала в топ-20 регионов с нормальным рынком труда
Ростовская область оказалась на 21 месте рейтинга российских регионов по рынку труда.

Согласно данным РИА «Новости», в регионах-лидерах сложился высокий уровень социально-экономического развития, здесь хорошие зарплаты и низкий уровень безработицы. Первое место заняла Москва, после которой идут Санкт-Петербург и Подмосковье.

В топ-5 также попали Красноярский край и Татарстан. Донской регион оказался между Тульской и Белгородской областями.

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Добавим, что хуже всего ситуация обстоит в Ингушетии, Чечне и Кабардино-Балкарии.

Ранее стало известно, что зарплату выше средней получают меньше 20% жителей Ростовской области. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.

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