Ростовская область не попала в топ-20 регионов с нормальным рынком труда

Posted Сегодня, 12:35
Published Сегодня, 12:35
Modified Сегодня, 12:37
Updated Сегодня, 12:37
Согласно данным РИА «Новости», в регионах-лидерах сложился высокий уровень социально-экономического развития, здесь хорошие зарплаты и низкий уровень безработицы. Первое место заняла Москва, после которой идут Санкт-Петербург и Подмосковье.
В топ-5 также попали Красноярский край и Татарстан. Донской регион оказался между Тульской и Белгородской областями.
Добавим, что хуже всего ситуация обстоит в Ингушетии, Чечне и Кабардино-Балкарии.
Ранее стало известно, что зарплату выше средней получают меньше 20% жителей Ростовской области. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.