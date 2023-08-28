Ростовские врачи спасли младенца, которого едва не задушила пуповина во время родов

Posted Сегодня, 09:52
Published Сегодня, 09:52
Modified Сегодня, 09:54
Updated Сегодня, 09:54
Ростовские врачи спасли жизнь младенцу с пятикратным обвитием пуповиной вокруг шеи. Редкую патологию медики выявили у мамы малыша во время внепланового УЗИ. В тот же час у нее вызвали роды, так как жизнь ребенка была под угрозой.
К счастью, роды прошли хорошо. Помощь реанимационной бригады не понадобилась. Сейчас мама с ребенком уже выписаны и находятся дома.
Медики отмечают, что в случае со столь редкой и опасной патологией счет жизни младенца может идти на минуты. «Благоприятный исход возможен только при правильной и своевременной диагностике, как правило, это ультразвуковое исследование, и выбранной тактике ведения родов», — заключают специалисты.
Ранее врачи в Ростове помогли школьнику, у которого в восемь лет не росли зубы.