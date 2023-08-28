Ростовские врачи спасли младенца, которого едва не задушила пуповина во время родов

Ростовские врачи спасли жизнь младенцу с пятикратным обвитием пуповиной вокруг шеи. Редкую патологию медики выявили у мамы малыша во время внепланового УЗИ. В тот же час у нее вызвали роды, так как жизнь ребенка была под угрозой.