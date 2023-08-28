Ростовскому олигарху Саввиди отказали в выплате долга в размере 215 млн рублей

Напомним, в прошлом году ООО «Агроком Холдинг» направила в суд иск против своего должника ООО «Ассорти-Крым». Компания взяла в долг более 214,9 миллиона рублей, это общая сумма займов по 12 договорам. При этом основная сумма долга составляла чуть больше 92 миллионов рублей.