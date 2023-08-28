Ростовскому олигарху Саввиди отказали в выплате долга в размере 215 млн рублей

Posted Сегодня, 15:10
Published Сегодня, 15:10
Modified Сегодня, 15:12
Updated Сегодня, 15:12
Напомним, в прошлом году ООО «Агроком Холдинг» направила в суд иск против своего должника ООО «Ассорти-Крым». Компания взяла в долг более 214,9 миллиона рублей, это общая сумма займов по 12 договорам. При этом основная сумма долга составляла чуть больше 92 миллионов рублей.
Судебные разбирательства многократно откладывали, за это время ООО «Ассорти-Крым», занимающееся торговлей продовольствием и алкоголем, успело сменить название юрлица на «Торгсервис», а суд — отклонить запрос об ускорении рассмотрения дела.
И вот около недели назад, 22 августа, приняли решение об отказе в удовлетворении иска. Решение Арбитражного суда Ростовской области вступит в силу 22 сентября, если одна из сторон не решит подать апелляционную жалобу. Причины отказа в удовлетворении претензии компании в решении не указали.