Синоптики рассказали, когда похолодает в Ростовской области

Posted Сегодня, 05:16
Published Сегодня, 05:16
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Updated Сегодня, 05:20
В понедельник, 28 августа, будет облачно, а температура составит 32 градуса. Порывы ветра достигнут три метра в секунду.
Со вторника должно похолодать и столбики термометров покажут 26 градусов. В среду, 30 августа, температура не превысит 27 градусов, осадков не будет.
Однако в четверг воздух может прогреться до 30 градусов и сохранится облачная погода. В дальнейшем температура будет подниматься до 31 градуса.
Ранее в Ростове из-за сильного ветра ветви дерева рухнули на припаркованные автомобили 12 августа. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.