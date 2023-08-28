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Published Сегодня, 05:16

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Синоптики рассказали, когда похолодает в Ростовской области

Синоптики рассказали, когда похолодает в Ростовской области

28 августа 2023, 05:16
Фото: 1MI
В Ростовской области со вторника, 29 августа, может уйти очень жаркая погода, сообщили в Гидрометцентре.

В понедельник, 28 августа, будет облачно, а температура составит 32 градуса. Порывы ветра достигнут три метра в секунду.

Со вторника должно похолодать и столбики термометров покажут 26 градусов. В среду, 30 августа, температура не превысит 27 градусов, осадков не будет.

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Однако в четверг воздух может прогреться до 30 градусов и сохранится облачная погода. В дальнейшем температура будет подниматься до 31 градуса.

Ранее в Ростове из-за сильного ветра ветви дерева рухнули на припаркованные автомобили 12 августа. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.

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