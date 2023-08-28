rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 12:33

Published Сегодня, 12:33

Modified Сегодня, 12:35

Updated Сегодня, 12:35

Стала известна причина нехватки бензина в Ростовской области

Стала известна причина нехватки бензина в Ростовской области

28 августа 2023, 12:33
Фото: 1MI
Стала известна причина нехватки бензина в Ростовской области
В Ростовской области на некоторых АЗС появился дефицит топлива, сообщили в правительстве региона.

Ранее водители в Ростове-на-Дону рассказали о закрытых заправках из-за отсутствия топлива. По их словам, не работают несколько АЗС компании «Газпром».

Ростовчане заявили о закрывшихся заправках «Газпрома» из-за отсутствия бензина
Узнать подробнее

«В настоящий момент Астраханский газоперерабатывающий завод находится на плановом ремонте. В связи с этим отгрузка топлива не осуществляется. На некоторых заправках ООО „Газпром сеть АЗС“ имеется нехватка топлива», — назвали причину в правительстве региона.

Добавим, что в последнее время водители жалуются не только на нехватку топлива, но и на резкий рост стоимости бензина. Высокая цена топлива в Ростовской области уже дошла до уровня Госдумы и Генпрокуратуры

Читайте также:
Ростовчане заявили о закрывшихся заправках «Газпрома» из-за отсутствия бензинаИтоги недели: жители Ростова прощались с Пригожиным и искали дешевый бензинРостовчане заявили об отсутствии бензина на ряде АЗС
#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Ремонт#Бензин#Дефицит#Цена#Топливо#Последние новости Ростова на сегодня#АЗС#Водители#Газпром
Подпишитесь
«Бомжи лучше живут»: как дети Ростовской области отдыхают по бесплатным путевкам
Сегодня, 12:21
Ростовская область не попала в топ-20 регионов с нормальным рынком труда
Сегодня, 12:35
Стало известно о задержании главы полиции в Миллерово за взятку в 3 млн рублей
Сегодня, 11:56
Эксперты рассказали, стоит ли в Ростовской области ждать новой волны мобилизации
Сегодня, 11:22
В школах и детсадах Ростова-на-Дону не хватает 66 тыс мест
Сегодня, 11:17
Уголовное дело завели на ростовчанку после расставания с парнем
Сегодня, 11:15