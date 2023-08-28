Стала известна причина нехватки бензина в Ростовской области

Posted Сегодня, 12:33
Published Сегодня, 12:33
Modified Сегодня, 12:35
Updated Сегодня, 12:35
Ранее водители в Ростове-на-Дону рассказали о закрытых заправках из-за отсутствия топлива. По их словам, не работают несколько АЗС компании «Газпром».
«В настоящий момент Астраханский газоперерабатывающий завод находится на плановом ремонте. В связи с этим отгрузка топлива не осуществляется. На некоторых заправках ООО „Газпром сеть АЗС“ имеется нехватка топлива», — назвали причину в правительстве региона.
Добавим, что в последнее время водители жалуются не только на нехватку топлива, но и на резкий рост стоимости бензина. Высокая цена топлива в Ростовской области уже дошла до уровня Госдумы и Генпрокуратуры