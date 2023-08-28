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Published Сегодня, 12:47

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Стали известны подробности задержания главы полиции из Миллерово за взятку

Стали известны подробности задержания главы полиции из Миллерово за взятку

28 августа 2023, 12:47
Фото: 1MI
Стали известны подробности задержания главы полиции из Миллерово за взятку
Правоохранители Ростовской области рассказали о причинах задержания главы полиции по Миллеровскому району Олега Пятицкого, об этом сообщили в пресс-службе Донской полиции.

Напомним, днем в понедельник, 28 августа, стало известно, что в Миллеровском районе задержали подполковника Олега Пятицкого, который якобы принял взятку в размере трех миллионов рублей от гражданина, который хотел избавить своего сына от возможного наказания в виде лишения свободы.

Журналисты запросили комментарий у донской полиции, которые сообщили, что оперативники вместе с УФСБ по Ростовской области выявили факт противоправных действий со стороны представителя власти.

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Сообщается, что полиции и ФСБ удалось установить, что начальник полиции Отдела МВД России по Миллеровскому району получил от дончанина деньги за то, чтобы не предъявлять обвинения сыну взяткодателя, поскольку это грозило его родственнику лишением свободы. Вместо этого молодому человеку должны были предъявить обвинение, которое не привело бы к лишению свободы в результате рассмотрения дела в суде.

В ведомстве уточнили, что если вина начальника полиции подтвердится — его уволят из органов, и он понесет наказание в соответствии с действующими законами.

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