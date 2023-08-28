Стали известны подробности задержания главы полиции из Миллерово за взятку

Сообщается, что полиции и ФСБ удалось установить, что начальник полиции Отдела МВД России по Миллеровскому району получил от дончанина деньги за то, чтобы не предъявлять обвинения сыну взяткодателя, поскольку это грозило его родственнику лишением свободы. Вместо этого молодому человеку должны были предъявить обвинение, которое не привело бы к лишению свободы в результате рассмотрения дела в суде.