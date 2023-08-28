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Posted Сегодня, 06:09

Published Сегодня, 06:09

Modified Сегодня, 06:11

Updated Сегодня, 06:11

Стало известно, какая будет погода осенью в Ростовской области

Стало известно, какая будет погода осенью в Ростовской области

28 августа 2023, 06:09
Фото: 1MI
Стало известно, какая будет погода осенью в Ростовской области
В Ростовской области начало осени будет теплым, после чего температура начнет снижаться и увеличится количество осадков. Какая погода сложится в этот период и чего стоит ждать, в материале RostovGazeta.

Прогноз погоды на сентябрь в Ростове

Согласно информации от метеорологов, в течение месяца ожидаются 16 дней с ясной погодой, 3 дня с длительными осадками и 11 дней с переменной облачностью. Средняя скорость ветра составит приблизительно четыре метра в секунду. Этот прогноз был разработан сервисом «Яндекса» на основе анализа усредненных данных за последние 10 лет.

На начало сентября придется облачная погода со средней температурой около 26 градусов. В последующие дни с 4 по 6 сентября будет выглядывать солнце. С 7 числа прогнозируют облачную погоду с температурой 24 градуса. В течение нескольких следующих дней температура опустится до 23 градусов, но может быть солнечно.

С 12 по 15 числа ожидается облачная погода, а с 16 по 17 сентября снова вернется солнце. Однако на следующий день прогнозируют дождь, который прекратится ближе к ночи.

С 19 сентября температура упадет до 22 градусов, а к 23 числу снизится до 20 градусов. Синоптики также указывают на вероятность дождей 24 и 25 сентября.

Ближе к концу месяца погода обещает быть солнечной, но температура будет держаться в пределах 18 градусов. В ночные часы она опустится до 13 градусов.

Какая будет погода 1 сентября 2023 года в Ростовской области

В День знаний в Ростовской области надевать теплую одежду не придется, так как будет довольно тепло, а температура достигнет 25 градусов. Прогнозируется облачная погода без осадков. Средняя скорость ветра составит приблизительно 6,3 метра в секунду.

В День знаний в Ростовской области надевать теплую одежду не придется, так как будет довольно тепло, а температура достигнет 25 градусов. В День знаний в Ростовской области надевать теплую одежду не придется, так как будет довольно тепло, а температура достигнет 25 градусов.
В День знаний в Ростовской области надевать теплую одежду не придется, так как будет довольно тепло, а температура достигнет 25 градусов.
Фото: Midjourney

Какие погодные условия ждут Ростовскую область в октябре

Октябрь принесет значительные изменения в погодных условиях, поэтому стоит готовиться к похолоданиям. Прогноз показывает, что будет 18 облачных дней, 10 ясных и 3 дня с продолжительными осадками.

Первые два дня ожидается солнечная погода, с температурой воздуха до 16 градусов. Затем 3 и 4 октября должно быть облачно, после чего солнце вернется на четыре дня.

С 9 по 15 числа в регионе должно стать облачно, и температура опустится до 14 градусов. К 19 октября можно ожидать похолодания до 12 градусов.

Согласно прогнозу синоптиков, 23 и 24 октября пройдут дожди, а термометры покажут 10 градусов. Облачная погода сохранится до конца месяца, и 30 числа ожидаются осадки.

Облачная погода сохранится до конца месяца, и 30 числа ожидаются осадки.Облачная погода сохранится до конца месяца, и 30 числа ожидаются осадки.
Облачная погода сохранится до конца месяца, и 30 числа ожидаются осадки.
Фото: 1MI

Прогноз погоды на ноябрь 2023 года в Ростовской области

В ноябре в Ростовской области ожидается холодная погода с минимальным количеством дождей. Средняя скорость ветра увеличится до пяти метров в секунду.

В начале месяца, в течение первых 10 дней, средняя температура составит примерно 10 градусов, и в это время возможна облачная погода. Тем не менее, 8 ноября ожидаются дожди, которые продлятся весь день.

К 10 ноября обещают временное прояснение и небольшое потепление до 11 градусов, но после этого температура снова начнет падать. С 13 по 24 числа погода в регионе будет облачной.

К 15 ноября температура воздуха опустится до шести градусов, а к 23 числу ожидается четыре градуса. К концу месяца столбики термометров установятся на отметке в 5 градусов.

Тем не менее, 8 ноября ожидаются дожди, которые продлятся весь день. Тем не менее, 8 ноября ожидаются дожди, которые продлятся весь день.
Тем не менее, 8 ноября ожидаются дожди, которые продлятся весь день.
Фото: 1MI

Добавим, что в Ростовской области неблагоприятная погода часто становится причиной различных инцидентов. В том числе топит дороги, люди остаются без электричества, а ветром сносит деревья и слабо закрепленные конструкции.

Так, снесенный ветром мусорный контейнер протаранил несколько машин в Ростове-на-Дону.

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