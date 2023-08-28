Стало известно, какая будет погода осенью в Ростовской области

В Ростовской области начало осени будет теплым, после чего температура начнет снижаться и увеличится количество осадков. Какая погода сложится в этот период и чего стоит ждать, в материале RostovGazeta.

Прогноз погоды на сентябрь в Ростове ∟ Какая будет погода 1 сентября 2023 года в Ростовской области Какие погодные условия ждут Ростовскую область в октябре Прогноз погоды на ноябрь 2023 года в Ростовской области