Стало известно о задержании главы полиции в Миллерово за взятку в 3 млн рублей

Posted Сегодня, 11:56
Published Сегодня, 11:56
Modified Сегодня, 11:58
Updated Сегодня, 11:58
Канал пишет, что подозреваемым является подполковник Олег Пятицкий и речь идет о взятке на сумму три миллиона рублей. Говорится, что преступление было совершено 25 августа.
«Подполковник получил эти деньги от мужчины, сын которого стал фигурантом уголовного дела. Последнего должны были спасти от срока в колонии. Полученные деньги планировалось распределить между коллегами подозреваемого и судьями, — уточнил канал.
Отмечается, что по факту случившегося возбудили уголовное дело. Но официальной информации о случившемся не поступало, она уточняется.
Ранее бывшего главного архитектора Таганрога Иваненко осудили на семь лет за взятку.