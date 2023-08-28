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Published Сегодня, 11:56

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Updated Сегодня, 11:58

Стало известно о задержании главы полиции в Миллерово за взятку в 3 млн рублей

Стало известно о задержании главы полиции в Миллерово за взятку в 3 млн рублей

28 августа 2023, 11:56
Фото: 1MI
Стало известно о задержании главы полиции в Миллерово за взятку в 3 млн рублей
В Ростовской области задержали главу полиции Миллерово, которого заподозрили в получении крупной взятки, сообщает Telegram-канал Baza.

Канал пишет, что подозреваемым является подполковник Олег Пятицкий и речь идет о взятке на сумму три миллиона рублей. Говорится, что преступление было совершено 25 августа.

«Подполковник получил эти деньги от мужчины, сын которого стал фигурантом уголовного дела. Последнего должны были спасти от срока в колонии. Полученные деньги планировалось распределить между коллегами подозреваемого и судьями, — уточнил канал.

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Отмечается, что по факту случившегося возбудили уголовное дело. Но официальной информации о случившемся не поступало, она уточняется.

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