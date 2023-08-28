«Траст» продал «Точку» за сумму, эквивалентную трем капиталам

Posted Сегодня, 07:48
Published Сегодня, 07:48
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Updated Сегодня, 07:50
«Точка» — это цифровой банк, который предоставляет различные финансовые услуги предпринимателям и компаниям. Банк имеет свою универсальную лицензию. На продажу были выставлены АО «Точка» с капиталом 14,4 млрд рублей и несколько дочерних компаний, в том числе ООО «Банк Точка».
По словам председателя правления банка непрофильных активов Александра Соколова, «Траст» завершил одну из самых крупных сделок в этом году. «Мы довольны итогом, потому что продали банк почти вдвое дороже, чем купили. Такие результаты еще раз подтверждают эффективность работы „Траста“ в сфере управления активами», — добавил он.
Соколов также подчеркнул, что команда, работавшая над проектом, превратила «Точку» в полноценный банк, обеспечив для него лицензию и расширив компетенции. Особенно важно то, что получилось без проблем перенести клиентскую базу с «Открытия» на собственную лицензию «Точки». «Под управлением „Траста“ количество клиентов „Точки“ выросло на 30%, а прибыль банка практически втрое превысила план. „Это привело к росту стоимости актива и его продаже за мультипликатор 3 к капиталу“, — сообщил Александр Соколов.
Эксперты отметили, что продажа банка «Точка» по цене, эквивалентной трем капиталам — это очень высокий показатель для рынка. По мнению директора Высшей школы финансов РЭУ им. Г. В. Плеханова Константина Ордова, продажа «Точки» является значимым событием для рынка. «Один из ключевых показателей успешности этой сделки — мультипликатор к капиталу — 3. Следует напомнить, что акции „Сбера“ торгуются с мультипликатором отношения цены к балансовой стоимости капитала на уровне 1. А банк „Открытие“ был продан с мультипликатором 0,7, что также считалось хорошим показателем. „Трасту“ удалось продать АО „Точка“ за сумму, почти в 3 раза превышающую капитал группы, что говорит о высоком качестве работы с этим активом и уверенности в нем со стороны инвесторов», — отметил эксперт.