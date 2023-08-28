Три проблемы, вызванные долгим пребыванием под кондиционером

Машковский также отметил, что современные кондиционеры обычно не влияют на уровень кислорода в помещении. Однако, если окна плотно закрыты и искусственная вентиляция отсутствует, то уровень кислорода может снизиться при наличии большого количества людей в помещении. Это может привести к усталости, головной боли и снижению концентрации.