Три проблемы, вызванные долгим пребыванием под кондиционером

Posted Сегодня, 11:34
Published Сегодня, 11:34
Modified Сегодня, 11:36
Updated Сегодня, 11:36
Он выделил три основных проблемы, связанные с нахождением человека под кондиционером, пишет ИА RuNews24.ru
Во-первых, кондиционеры могут приводить к обезвоживанию организма из-за уменьшения влажности в помещении. Обезвоживание может быть одной из причин головной боли.
Во-вторых, кондиционеры вызывают сухость слизистых оболочек, включая слизистую оболочку носа. Это может вызывать раздражение и головную боль.
В-третьих, прямой поток холодного воздуха от кондиционера может вызывать сосудистое сужение и судороги в голове, что также может привести к появлению головной боли.
Машковский также отметил, что современные кондиционеры обычно не влияют на уровень кислорода в помещении. Однако, если окна плотно закрыты и искусственная вентиляция отсутствует, то уровень кислорода может снизиться при наличии большого количества людей в помещении. Это может привести к усталости, головной боли и снижению концентрации.