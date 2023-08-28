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Published Сегодня, 11:34

Modified Сегодня, 11:36

Updated Сегодня, 11:36

Три проблемы, вызванные долгим пребыванием под кондиционером

28 августа 2023, 11:34
Евгений Машковский, кандидат медицинских наук и эксперт медицинского факультета Университета «Синергия», в беседе с ИА RuNews24.ru рассказал о возможных проблемах со здоровьем, которые могут возникать при длительном использовании кондиционера.

Он выделил три основных проблемы, связанные с нахождением человека под кондиционером, пишет ИА RuNews24.ru

Во-первых, кондиционеры могут приводить к обезвоживанию организма из-за уменьшения влажности в помещении. Обезвоживание может быть одной из причин головной боли.

Во-вторых, кондиционеры вызывают сухость слизистых оболочек, включая слизистую оболочку носа. Это может вызывать раздражение и головную боль.

В-третьих, прямой поток холодного воздуха от кондиционера может вызывать сосудистое сужение и судороги в голове, что также может привести к появлению головной боли.

Машковский также отметил, что современные кондиционеры обычно не влияют на уровень кислорода в помещении. Однако, если окна плотно закрыты и искусственная вентиляция отсутствует, то уровень кислорода может снизиться при наличии большого количества людей в помещении. Это может привести к усталости, головной боли и снижению концентрации.

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