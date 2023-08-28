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Участникам перестрелки с пятью жертвами на Дону отменили оправдательный приговор

Участникам перестрелки с пятью жертвами на Дону отменили оправдательный приговор

28 августа 2023, 07:25
Фото: pxhere.com
Участникам перестрелки с пятью жертвами на Дону отменили оправдательный приговор
Суд отменил оправдательный приговор участникам перестрелки, которая произошла в хуторе Чернозубовка Ростовской области, сообщают СМИ.

Напомним, что в октябре 2019 года на животноводческой ферме произошла перестрелка, в которой погибли пять человек. Еще двое получили ранения, после чего возбудили уголовное дело.

Однако позже суд оправдал шесть участников перестрелки, так как такое мнение выразила коллегия присяжных заседателей. Теперь ТАСС сообщил, что приговор отменили, а дело направили на новое рассмотрение.

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«Уголовное дело направлено на новое судебное рассмотрение со стадии судебного разбирательства», — сказано в сообщении.

Ранее жительницу Ростовской области осудили за убийство ударившего ее сожителя.

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