Участникам перестрелки с пятью жертвами на Дону отменили оправдательный приговор

Posted Сегодня, 07:25
Published Сегодня, 07:25
Modified Сегодня, 07:27
Updated Сегодня, 07:27
Напомним, что в октябре 2019 года на животноводческой ферме произошла перестрелка, в которой погибли пять человек. Еще двое получили ранения, после чего возбудили уголовное дело.
Однако позже суд оправдал шесть участников перестрелки, так как такое мнение выразила коллегия присяжных заседателей. Теперь ТАСС сообщил, что приговор отменили, а дело направили на новое рассмотрение.
«Уголовное дело направлено на новое судебное рассмотрение со стадии судебного разбирательства», — сказано в сообщении.
Ранее жительницу Ростовской области осудили за убийство ударившего ее сожителя.