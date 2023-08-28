Уголовное дело завели на ростовчанку после расставания с парнем

Posted Сегодня, 11:15
Published Сегодня, 11:15
Modified Сегодня, 11:18
Updated Сегодня, 11:18
Ростовские полицейские задержали 19-летнюю местную жительницу. Ее подозревают в краже 70 тысяч рублей у своего бывшего парня. Он рассказал полицейским, что накануне кражи поругался с возлюбленной, и пара решила разойтись. Затем молодой человек уснул, а девушка собрала свои вещи. Перед уходом она также прихватила принадлежащие ему 70 тысяч рублей.
Сообщается, что деньги девушка уже успела потратить. Сейчас в отношении ростовчанки возбуждено уголовное дело. Она находится под подпиской о невыезде.
Ранее в Таганроге задержали рецидивистов, укравших у пенсионера барсетку с деньгами.