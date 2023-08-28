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Published Сегодня, 11:15

Modified Сегодня, 11:18

Updated Сегодня, 11:18

Уголовное дело завели на ростовчанку после расставания с парнем

Уголовное дело завели на ростовчанку после расставания с парнем

28 августа 2023, 11:15
Фото: Midjourney
Уголовное дело завели на ростовчанку после расставания с парнем
Жительница Ростова, расставаясь с парнем, решила прихватить принадлежащие ему 70 тысяч рублей, рассказали в МВД.

Ростовские полицейские задержали 19-летнюю местную жительницу. Ее подозревают в краже 70 тысяч рублей у своего бывшего парня. Он рассказал полицейским, что накануне кражи поругался с возлюбленной, и пара решила разойтись. Затем молодой человек уснул, а девушка собрала свои вещи. Перед уходом она также прихватила принадлежащие ему 70 тысяч рублей.

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Сообщается, что деньги девушка уже успела потратить. Сейчас в отношении ростовчанки возбуждено уголовное дело. Она находится под подпиской о невыезде.

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