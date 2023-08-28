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Posted Сегодня, 09:33

Published Сегодня, 09:33

Modified Сегодня, 09:35

Updated Сегодня, 09:35

В последние дни лета в Ростовской области ночью похолодает до +4 градусов

В последние дни лета в Ростовской области ночью похолодает до +4 градусов

28 августа 2023, 09:33
Фото: pxhere.com
В последние дни лета в Ростовской области ночью похолодает до +4 градусов
В Ростовской области на этой неделе температура воздуха в ночные часы может опуститься до +4 градусов, сообщили синоптики.

В последние дни лета в Ростовскую область придет незначительное похолодание. В понедельник, 28 августа, температура воздуха все еще останется высокой — +34 градуса днем и +19 вечером. Однако уже со вторника днем столбики термометров не поднимутся выше +27 градусов. Вечером же станет холоднее до +14.

В среду, 30 августа, в ночные часы на севере области температура опустится до +4 градусов. Днем при этом будет в районе около +26 градусов тепла.

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Осадков в последние дни лета не прогнозируется. Скорость ветра составит от 5 до 10 метров в секунду.

В начале сентября жара снова вернется в Ростовскую область. Средняя температура воздуха днем составит +34 градуса, а ночью — +21 градус.

Ранее стало известно, какая будет погода осенью в Ростовской области.

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