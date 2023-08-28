В последние дни лета в Ростовской области ночью похолодает до +4 градусов

В последние дни лета в Ростовскую область придет незначительное похолодание. В понедельник, 28 августа, температура воздуха все еще останется высокой — +34 градуса днем и +19 вечером. Однако уже со вторника днем столбики термометров не поднимутся выше +27 градусов. Вечером же станет холоднее до +14.