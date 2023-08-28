В последние дни лета в Ростовской области ночью похолодает до +4 градусов

Posted Сегодня, 09:33
Published Сегодня, 09:33
Modified Сегодня, 09:35
Updated Сегодня, 09:35
В последние дни лета в Ростовскую область придет незначительное похолодание. В понедельник, 28 августа, температура воздуха все еще останется высокой — +34 градуса днем и +19 вечером. Однако уже со вторника днем столбики термометров не поднимутся выше +27 градусов. Вечером же станет холоднее до +14.
В среду, 30 августа, в ночные часы на севере области температура опустится до +4 градусов. Днем при этом будет в районе около +26 градусов тепла.
Осадков в последние дни лета не прогнозируется. Скорость ветра составит от 5 до 10 метров в секунду.
В начале сентября жара снова вернется в Ростовскую область. Средняя температура воздуха днем составит +34 градуса, а ночью — +21 градус.
Ранее стало известно, какая будет погода осенью в Ростовской области.