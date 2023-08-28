В России появилось мошенничество с обманом сразу нескольких родственников

Posted Сегодня, 11:35
Published Сегодня, 11:35
Modified Сегодня, 11:37
Updated Сегодня, 11:37
Аферисты звонят человеку и пытаются убедить его в том, что недобросовестные сотрудники банка пытаются взять на его имя кредит и украсть деньги. После этого жертву просят оформить кредит якобы «для исчерпания кредитного потенциала» и вместе с личными сбережениями перевести на «безопасный счет». Хотя на самом деле это обычные реквизиты мошенников.
На этом преступники не останавливаются и начинают расспрашивать о родственниках собеседника, заявляя будто им тоже грозит опасность. После этого новых жертв уговаривают совершить такие же действия.
В итоге сразу несколько человек берут на себя кредиты и отдают мошенникам. Вместе с этим они отправляют и все накопленные деньги.
Заместитель Председателя Правления Сбербанка Станислав Кузнецов рассказал, что для россиян важны семейные ценности и преступники этим пользуются. По его словам, если один родственник убежден, что предпринимает попытки предотвратить оформление кредита на свое имя, то и другие члены семьи будут ему доверять и могут остаться без денег.
«В итоге несколько человек, доверившись мошенникам, лишаются своих сбережений и становятся должниками по кредитам. Нельзя разговаривать с мошенниками и раскрывать им персональные данные, а также информацию о своих родственниках», — рассказал Станислав Кузнецов.
Он добавил, что если возникли сомнения, то стоит перезвонить в контактный центр своего банка и уточнить, все ли в порядке.