В России появилось мошенничество с обманом сразу нескольких родственников

Аферисты звонят человеку и пытаются убедить его в том, что недобросовестные сотрудники банка пытаются взять на его имя кредит и украсть деньги. После этого жертву просят оформить кредит якобы «для исчерпания кредитного потенциала» и вместе с личными сбережениями перевести на «безопасный счет». Хотя на самом деле это обычные реквизиты мошенников.

На этом преступники не останавливаются и начинают расспрашивать о родственниках собеседника, заявляя будто им тоже грозит опасность. После этого новых жертв уговаривают совершить такие же действия.