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Published Сегодня, 17:05

Modified Сегодня, 17:07

Updated Сегодня, 17:07

В Ростове 31 августа за экстремистские высказывания будут судить местного жителя

В Ростове 31 августа за экстремистские высказывания будут судить местного жителя

28 августа 2023, 17:05
Фото: 1MI
В Ростове 31 августа за экстремистские высказывания будут судить местного жителя
В Ростове состоится суд над горожанином, который оставлял в Интернете враждебные комментарии в отношении жителей Кавказа и южноазиатских регионов, об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов Ростовской области.

В Первомайском райсуде Ростова-на-Дону собираются рассмотреть уголовное дело, возбужденное в отношении Руслана Домашина. Мужчина подозревается в публичных призывах к осуществлению экстремистской деятельности в Интернете.

Органам предварительного расследования удалось установить, что осенью в 2021 году Домашин использовал личный смартфон и разместил текстовый комментарий, направленный на призыв к нарушению прав, свобод и законных интересов жителей Кавказа и южноазиатских регионов.

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Дело собираются рассмотреть в суде 31 августа. Если вина подозреваемого будет доказана, то, согласно открытым данным, Домашину могут грозить принудительные работы сроком до пяти лет или до пяти лет лишения свободы.

Ранее в Ростове осудили мужчину за комментарии о терроризме.

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