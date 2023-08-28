В Ростове 31 августа за экстремистские высказывания будут судить местного жителя

Posted Сегодня, 17:05
Published Сегодня, 17:05
Modified Сегодня, 17:07
Updated Сегодня, 17:07
В Первомайском райсуде Ростова-на-Дону собираются рассмотреть уголовное дело, возбужденное в отношении Руслана Домашина. Мужчина подозревается в публичных призывах к осуществлению экстремистской деятельности в Интернете.
Органам предварительного расследования удалось установить, что осенью в 2021 году Домашин использовал личный смартфон и разместил текстовый комментарий, направленный на призыв к нарушению прав, свобод и законных интересов жителей Кавказа и южноазиатских регионов.
Дело собираются рассмотреть в суде 31 августа. Если вина подозреваемого будет доказана, то, согласно открытым данным, Домашину могут грозить принудительные работы сроком до пяти лет или до пяти лет лишения свободы.
Ранее в Ростове осудили мужчину за комментарии о терроризме.