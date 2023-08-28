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Published Сегодня, 15:46

Modified Сегодня, 15:48

Updated Сегодня, 15:48

В Ростове на головы пассажиров автобуса обрушился потолок

В Ростове на головы пассажиров автобуса обрушился потолок

28 августа 2023, 15:46
Фото: Диана Троянская / rostovgazeta.ru
В Ростове на головы пассажиров автобуса обрушился потолок
В Ростове пассажиры автобуса №16а пожаловались на рухнувший потолок салона, подробностями поделился местный Telegram-канал.

Вечером понедельника, 28 августа, Telegram-канал «Это Ростов!» поделился фотографиями подписчицы, которая, по ее словам, стала жертвой падения одной из панелей на потолке салона автобуса №16а.

По словам девушки, фрагмент потолка, прикрывающий кондиционер, упал ей на голову и оставил «неприятную» шишку. Ростовчанка уточнила, что она не получила более серьезных травм благодаря реакции другого пассажира, придержавшего панель.

Фото: Telegram-канал «Это Ростов!»

«Если бы не мужчина напротив, который придержал „потолок“, то так бы просто не отделалась. Как вам такая транспортная революция?», — спросила дончанка.

Это неприятно удивило ростовчан, которые посоветовали девушке и другим пассажирам маршрута надевать каски перед проездом на общественном транспорте.

Обращаем внимание, информация о происшествии пока не подтвердилась в официальных источниках, данные уточняются.

Ранее жители Ростова-на-Дону пожаловались, что из-за дефицита автобусов на маршрутах по вечерам они вынуждены добираться домой пешком.

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