В Ростове на головы пассажиров автобуса обрушился потолок

Posted Сегодня, 15:46
Published Сегодня, 15:46
Modified Сегодня, 15:48
Updated Сегодня, 15:48
Вечером понедельника, 28 августа, Telegram-канал «Это Ростов!» поделился фотографиями подписчицы, которая, по ее словам, стала жертвой падения одной из панелей на потолке салона автобуса №16а.
По словам девушки, фрагмент потолка, прикрывающий кондиционер, упал ей на голову и оставил «неприятную» шишку. Ростовчанка уточнила, что она не получила более серьезных травм благодаря реакции другого пассажира, придержавшего панель.
«Если бы не мужчина напротив, который придержал „потолок“, то так бы просто не отделалась. Как вам такая транспортная революция?», — спросила дончанка.
Это неприятно удивило ростовчан, которые посоветовали девушке и другим пассажирам маршрута надевать каски перед проездом на общественном транспорте.
Обращаем внимание, информация о происшествии пока не подтвердилась в официальных источниках, данные уточняются.
Ранее жители Ростова-на-Дону пожаловались, что из-за дефицита автобусов на маршрутах по вечерам они вынуждены добираться домой пешком.