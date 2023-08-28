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Published Сегодня, 14:28

Modified Сегодня, 14:30

Updated Сегодня, 14:30

В Ростове приступили к строительству завода по производству компьютеров

В Ростове приступили к строительству завода по производству компьютеров

28 августа 2023, 14:28
Фото: Pxhere.com
В Ростове приступили к строительству завода по производству компьютеров
В Ростове-на-Дону начали строить новый завод по производству компьютеров, об этом сообщил портал РИА «Новости».

В понедельник, 28 августа, издание объявило о начале строительства завода по серийному выпуску ноутбуков, в будущем в ассортимент предприятия планируют добавить и литий-ионные батареи. В компании уточнили, что производственный цикл изготовления на предприятии будет полным, а планируемая мощность завода будет достигать 50 тысяч ноутбуков в год, возможен рост объема производства до 100 тысяч единиц техник.

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Губернатор Ростовской области Василий Голубев уточнил, что уже в 2025 году можно ожидать запуск завода, который станет началом для развития отрасли производства компьютерной техники и батарей.

В издании уточнили, что на первом этапе в строительство завода инвестирует 800 миллионов рублей, а после сумму планируется увеличить до восьми миллиардов рублей.

Напомним, ранее сообщалось, что производство ноутбуков запустят в октябре 2023 года.

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