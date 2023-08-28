В Ростове приступили к строительству завода по производству компьютеров

В понедельник, 28 августа, издание объявило о начале строительства завода по серийному выпуску ноутбуков, в будущем в ассортимент предприятия планируют добавить и литий-ионные батареи. В компании уточнили, что производственный цикл изготовления на предприятии будет полным, а планируемая мощность завода будет достигать 50 тысяч ноутбуков в год, возможен рост объема производства до 100 тысяч единиц техник.