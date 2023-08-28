В Ростове приступили к строительству завода по производству компьютеров

Posted Сегодня, 14:28
Published Сегодня, 14:28
Modified Сегодня, 14:30
Updated Сегодня, 14:30
В понедельник, 28 августа, издание объявило о начале строительства завода по серийному выпуску ноутбуков, в будущем в ассортимент предприятия планируют добавить и литий-ионные батареи. В компании уточнили, что производственный цикл изготовления на предприятии будет полным, а планируемая мощность завода будет достигать 50 тысяч ноутбуков в год, возможен рост объема производства до 100 тысяч единиц техник.
Губернатор Ростовской области Василий Голубев уточнил, что уже в 2025 году можно ожидать запуск завода, который станет началом для развития отрасли производства компьютерной техники и батарей.
В издании уточнили, что на первом этапе в строительство завода инвестирует 800 миллионов рублей, а после сумму планируется увеличить до восьми миллиардов рублей.
Напомним, ранее сообщалось, что производство ноутбуков запустят в октябре 2023 года.