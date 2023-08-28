В Ростове задержали пьяную женщину-водителя, которая «гнала» по встречной полосе

Утром понедельника, 28 августа, в Telegram-каналах распространилось видео с женщиной-водителем, которая, по словам очевидцем, находилась в состоянии опьянения и ехала по встречной полосе. Канал «Это Ростов!» опубликовал видео, на котором запечатлена алая Mazda с эффектной девушкой-водителем за рулем. По словам автора видео, девушка ехала по встречной полосе и создавала аварийную ситуацию, хотя была даже не способна стоять на ногах из-за своего физического состояния.