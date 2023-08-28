В Ростове задержали пьяную женщину-водителя, которая «гнала» по встречной полосе

Posted Сегодня, 13:19
Published Сегодня, 13:19
Modified Сегодня, 13:21
Updated Сегодня, 13:21
Утром понедельника, 28 августа, в Telegram-каналах распространилось видео с женщиной-водителем, которая, по словам очевидцем, находилась в состоянии опьянения и ехала по встречной полосе. Канал «Это Ростов!» опубликовал видео, на котором запечатлена алая Mazda с эффектной девушкой-водителем за рулем. По словам автора видео, девушка ехала по встречной полосе и создавала аварийную ситуацию, хотя была даже не способна стоять на ногах из-за своего физического состояния.
В Госавтоинспекции прокомментировали происшествие, сообщив, что инцидент на видео произошел утром субботы, 26 августа, около 10.10 мск. Иномарку остановили на проспекте Шолохова в Ростове, получив сигнал о водителе в состоянии сильного опьянения. Владелица иномарки отказалась пройти медицинское освидетельствование, в отношении нее составили протокол.
«Жалко, что нет реального срока за езду в нетрезвом состоянии», — заметили комментаторы.
«Штрафы нужно отменять и сразу срок давать. И водительское удостоверение навсегда отобрать», — заявили ростовчане.
Ранее пьяный дончанин вступил в драку с полицейскими в Анапе.