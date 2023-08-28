В Ростовской области 45 тыс человек могут остаться без электричества

«При помощи уведомления хотят привлечь внимание клиентов, которые по разным причинам накопили задолженность. Необходимо погасить долг в течение 20 дней с момента получения квитанции. Это поможет избежать не только отключения света, но и начисления штрафных санкций», — сказано в сообщении.