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В Ростовской области 45 тыс человек могут остаться без электричества

В Ростовской области 45 тыс человек могут остаться без электричества

28 августа 2023, 11:59
Фото: 1MI
В Ростовской области 45 тыс человек могут остаться без электричества
В Ростовской области 45 тысяч местных жителей, которые не платят за электричество, получат специальные квитанции, сообщает «ТНС энерго Ростов-на-Дону».

В квитанциях будет уведомление об ограничении электроснабжения. Это касается тех, у кого долг превысил два норматива оплаты.

Всего должниками оказались 45 тысяч местных жителей, которым предстоит заплатить 95 миллионов рублей. В компании уточнили, что отключение электричества является крайней мерой.

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«При помощи уведомления хотят привлечь внимание клиентов, которые по разным причинам накопили задолженность. Необходимо погасить долг в течение 20 дней с момента получения квитанции. Это поможет избежать не только отключения света, но и начисления штрафных санкций», — сказано в сообщении.

Ранее в Ростове-на-Дону перебои электроснабжения объяснили грозой и ливнями.

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