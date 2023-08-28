В Ростовской области 45 тыс человек могут остаться без электричества

Posted Сегодня, 11:59
Published Сегодня, 11:59
Modified Сегодня, 12:01
Updated Сегодня, 12:01
В квитанциях будет уведомление об ограничении электроснабжения. Это касается тех, у кого долг превысил два норматива оплаты.
Всего должниками оказались 45 тысяч местных жителей, которым предстоит заплатить 95 миллионов рублей. В компании уточнили, что отключение электричества является крайней мерой.
«При помощи уведомления хотят привлечь внимание клиентов, которые по разным причинам накопили задолженность. Необходимо погасить долг в течение 20 дней с момента получения квитанции. Это поможет избежать не только отключения света, но и начисления штрафных санкций», — сказано в сообщении.
Ранее в Ростове-на-Дону перебои электроснабжения объяснили грозой и ливнями.