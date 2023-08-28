В Ростовской области мигрантов будут лишать гражданства за уклонение от СВО

Posted Сегодня, 06:53
Published Сегодня, 06:53
Modified Сегодня, 06:55
Updated Сегодня, 06:55
Речь идет о том, чтобы лишать приобретенного российского гражданства за уклонение от постановки на воинский учет и мобилизации. Кроме того, предполагается выдворение из страны.
«Также полагаю, в таком случае лишаться гражданства должны и члены семьи мигранта, получившие его в связи с получением ранее данным лицом российского гражданства», — заявлял Матвеев.
Сейчас он рассказал, что законопроект готов и будет внесен в Госдуму.
Читайте также о том, как добровольцем на спецоперацию записался 60-летний дальнобойщик из Ростовской области.