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Published Сегодня, 06:53

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В Ростовской области мигрантов будут лишать гражданства за уклонение от СВО

В Ростовской области мигрантов будут лишать гражданства за уклонение от СВО

28 августа 2023, 06:53
Фото: 1MI
В Ростовской области мигрантов будут лишать гражданства за уклонение от СВО
В Госдуму внесут законопроект о лишении приобретенного гражданства за уклонение от мобилизации в России, в том числе Ростовской области, написал в Telegram депутат Госдумы Михаил Матвеев.

Речь идет о том, чтобы лишать приобретенного российского гражданства за уклонение от постановки на воинский учет и мобилизации. Кроме того, предполагается выдворение из страны.

«Также полагаю, в таком случае лишаться гражданства должны и члены семьи мигранта, получившие его в связи с получением ранее данным лицом российского гражданства», — заявлял Матвеев.

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Сейчас он рассказал, что законопроект готов и будет внесен в Госдуму.

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#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Мигранты#Госдума#Законопроект#Гражданство#Уклонение от мобилизации#Михаил Матвеев
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