В Ростовской области на М-4 «Дон» растянулась пробка на 15 километров

К настоящему моменту пробка растянулась от 943-го километра трассы на территории Богдановского сельского поселения до 958-го километра М-4 «Дон», ее общая протяженность составила 14,7 километра. На проезд участка потребуется потратить более 1,2 часа, альтернативных путей объезда нет, а потому автомобилистам стоит учитывать время проезда аварийного участка при расчете времени в пути.