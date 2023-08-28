rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 13:34

Published Сегодня, 13:34

Modified Сегодня, 13:36

Updated Сегодня, 13:36

В Ростовской области на М-4 «Дон» растянулась огромная пробка

В Ростовской области на М-4 «Дон» растянулась пробка на 15 километров

28 августа 2023, 13:34
Фото: 1MI
В Ростовской области на М-4 «Дон» растянулась огромная пробка
В Ростовской области пробка в Каменском районе растянулась почти на 15 километров, сведения об этом появились в «Яндекс Картах».

В понедельник, 28 августа, в Каменском районе Ростовской области по сообщениям очевидцев произошло ДТП на 943-м километре трассы М-4 «Дон». По предварительной информации, на участке дороги по направлении в Москву перевернулся зерновоз.

Фото: Яндекс Карты

К настоящему моменту пробка растянулась от 943-го километра трассы на территории Богдановского сельского поселения до 958-го километра М-4 «Дон», ее общая протяженность составила 14,7 километра. На проезд участка потребуется потратить более 1,2 часа, альтернативных путей объезда нет, а потому автомобилистам стоит учитывать время проезда аварийного участка при расчете времени в пути.

Журналисты запросили комментарий о произошедшем на трассе у УГИБДД по Ростовской области, данные уточняются.

Ранее на подъезде к аэропорту Платов возникла пятикилометровая пробка.

Читайте также:
Пробка длиной более 20 км образовалась под Ростовом-на-Дону 22 августаУрбанист Зайцев рассказал, кто виноват в пробках на ростовских дорогахУрбанист Зайцев объяснил, почему Ростов один из мировых лидеров по пробкам
#Происшествия#Ростовская область#Дтп#Надежда Пустяк#Происшествие#Зверево#Последние новости Ростова на сегодня#Каменский район#Пробка на М-4 в Ростовской области#ГИБДД России по Ростовской области#18+#М-4 «Дон»
Подпишитесь
«Бомжи лучше живут»: как дети Ростовской области отдыхают по бесплатным путевкам
Сегодня, 12:21
Ростовская область не попала в топ-20 регионов с нормальным рынком труда
Сегодня, 12:35
Стало известно о задержании главы полиции в Миллерово за взятку в 3 млн рублей
Сегодня, 11:56
Эксперты рассказали, стоит ли в Ростовской области ждать новой волны мобилизации
Сегодня, 11:22
В школах и детсадах Ростова-на-Дону не хватает 66 тыс мест
Сегодня, 11:17
Уголовное дело завели на ростовчанку после расставания с парнем
Сегодня, 11:15