В Ростовской области на М-4 «Дон» растянулась пробка на 15 километров

Posted Сегодня, 13:34
Published Сегодня, 13:34
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Updated Сегодня, 13:36
В понедельник, 28 августа, в Каменском районе Ростовской области по сообщениям очевидцев произошло ДТП на 943-м километре трассы М-4 «Дон». По предварительной информации, на участке дороги по направлении в Москву перевернулся зерновоз.
К настоящему моменту пробка растянулась от 943-го километра трассы на территории Богдановского сельского поселения до 958-го километра М-4 «Дон», ее общая протяженность составила 14,7 километра. На проезд участка потребуется потратить более 1,2 часа, альтернативных путей объезда нет, а потому автомобилистам стоит учитывать время проезда аварийного участка при расчете времени в пути.
Журналисты запросили комментарий о произошедшем на трассе у УГИБДД по Ростовской области, данные уточняются.
Ранее на подъезде к аэропорту Платов возникла пятикилометровая пробка.