В Ростовской области уже три дня ищут 18-летнего срочника, пропавшего из части

В издании уточняют, что рост молодого человека составляет 1,6-1,7 метра, у него нормальное телосложение, русые волосы и зеленые глаза. Если кто-то из жителей Ростовской области обладает информацией о местонахождении Вадима, можно сообщить об этом его сестре по номеру 8(983)226-59-29 или маме по телефону 8(913)436-58-01.