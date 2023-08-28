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В Ростовской области уже три дня ищут 18-летнего срочника, пропавшего из части

В Ростовской области уже три дня ищут 18-летнего срочника, пропавшего из части

28 августа 2023, 16:40
Фото: 51.mchs.gov.ru
В Ростовской области уже три дня ищут 18-летнего срочника, пропавшего из части
В Ростовской области объявили о поисках 18-летнего срочника Вадима Кузнецова, подробностями исчезновения молодого человека поделились донские СМИ.

В понедельник, 28 августа, портал «МК — Ростов-на-Дону» рассказал, что трое суток назад из одной из военных частей Ростовской области пропал срочник. О местонахождении 18-летнего Вадима Кузнецова в настоящий момент нет никаких вестей.

По предварительной информации, последний раз молодой человек связывался со своими родными 25 августа, родители также общались с майором и сержантом части, но и старшие по званию не знают, где находится исчезнувший срочник.

Тем временем сослуживцы Вадима рассказали, что в день своего исчезновения молодой человек якобы поссорился с кем-то в казарме.

Фото: МК Ростов-на-Дону

В издании уточняют, что рост молодого человека составляет 1,6-1,7 метра, у него нормальное телосложение, русые волосы и зеленые глаза. Если кто-то из жителей Ростовской области обладает информацией о местонахождении Вадима, можно сообщить об этом его сестре по номеру 8(983)226-59-29 или маме по телефону 8(913)436-58-01.

Обращаем внимание, что информация пока не получила официального подтверждения, а потому данные об исчезновении военнослужащего будут проверяться.

Ранее в Ростовской области объявили о поисках пациента, который вышел из больницы и пропал без вести.

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