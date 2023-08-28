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Published Сегодня, 15:34

Modified Сегодня, 15:46

Updated Сегодня, 15:46

В Ростовской области заканчивается бензин, но не поток дел против взяточников

В Ростовской области заканчивается бензин, но не поток дел против взяточников

28 августа 2023, 15:34
Фото: Vitaliy A. Kuzmin/cc by sa 3.0/wikimedia.org
В Ростовской области заканчивается бензин, но не поток дел против взяточников
В Ростовской области ловят коррумпированных полицейских и собираются учить детей строить взаимоотношения в семье, пока ростовчане ищут по заправкам бензин.

Семья как дисциплина

Депутат Госдумы от Ростовской области Лариса Тутова объявила, что в донских школах могут появиться уроки семьеведения, однако на первом этапе введения предмета посещение этих занятий будет необязательным.

По информации издания «Молот», с которым беседовала депутат Тутова, уроки будут внедрять в программу уже в будущем 2023-2024 учебном году. Сейчас парламентарии думают о том, каким образом сделать эти занятия обязательными для учащихся старших классов.

Лариса Тутова уточнила, что в рамках предмета «Семьеведение» дети будут обсуждать правоотношения в семье, проблемы в общении между поколениями и говорить о собственном психоэмоциональном состоянии.

Чтобы доехать — осталось только запрягать

В Ростове-на-Дону из-за недостатка топлива прекратили работу некоторые заправочные станции, об этом рассказали в сообществе «Это Ростов» в соцсети «ВКонтакте» со ссылкой на подписчиков.

Чтобы доехать — осталось только запрягатьЧтобы доехать — осталось только запрягать
Чтобы доехать — осталось только запрягать
Фото: 1MI

Водители рассказали, что уже второй день не работает АЗС рядом с Ростовским морем. Кроме того, из-за недостатка топлива якобы прекратили обслуживание сразу несколько АЗС «Газпрома».

По словам местных жителей, заправки закрыты не только в Ростовской области, но и за ее пределами, а дефицит бензина спровоцировал скачок цен на топливо.

«Другие заправки открыты, только цены как на дрожжах растут», — пожаловались горожане.

Смена ролей

Главной новостью 28 августа стало задержание главы полиции по Миллеровскому району подполковника Олега Пятицкого.

По данным правоохранительных органов, мужчина получил от родственника одного из подозреваемых в правонарушении крупную взятку в размере трех миллионов рублей. Эти деньги, по словам авторов канала, должны были решить вопрос о наказании сына гражданина, который мог попасть в колонию.

Стали известны подробности задержания главы полиции из Миллерово за взятку
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Сейчас по факту произошедшего возбудили уголовное дело, а самого подполковника заключили под стражу по решению суда на два месяца.

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