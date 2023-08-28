В Ростовской области заканчивается бензин, но не поток дел против взяточников

Posted Сегодня, 15:34
Published Сегодня, 15:34
Modified Сегодня, 15:46
Updated Сегодня, 15:46
Депутат Госдумы от Ростовской области Лариса Тутова объявила, что в донских школах могут появиться уроки семьеведения, однако на первом этапе введения предмета посещение этих занятий будет необязательным.
По информации издания «Молот», с которым беседовала депутат Тутова, уроки будут внедрять в программу уже в будущем 2023-2024 учебном году. Сейчас парламентарии думают о том, каким образом сделать эти занятия обязательными для учащихся старших классов.
Лариса Тутова уточнила, что в рамках предмета «Семьеведение» дети будут обсуждать правоотношения в семье, проблемы в общении между поколениями и говорить о собственном психоэмоциональном состоянии.
В Ростове-на-Дону из-за недостатка топлива прекратили работу некоторые заправочные станции, об этом рассказали в сообществе «Это Ростов» в соцсети «ВКонтакте» со ссылкой на подписчиков.
Водители рассказали, что уже второй день не работает АЗС рядом с Ростовским морем. Кроме того, из-за недостатка топлива якобы прекратили обслуживание сразу несколько АЗС «Газпрома».
По словам местных жителей, заправки закрыты не только в Ростовской области, но и за ее пределами, а дефицит бензина спровоцировал скачок цен на топливо.
«Другие заправки открыты, только цены как на дрожжах растут», — пожаловались горожане.
Главной новостью 28 августа стало задержание главы полиции по Миллеровскому району подполковника Олега Пятицкого.
По данным правоохранительных органов, мужчина получил от родственника одного из подозреваемых в правонарушении крупную взятку в размере трех миллионов рублей. Эти деньги, по словам авторов канала, должны были решить вопрос о наказании сына гражданина, который мог попасть в колонию.
Сейчас по факту произошедшего возбудили уголовное дело, а самого подполковника заключили под стражу по решению суда на два месяца.