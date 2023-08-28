В Ростовской области заканчивается бензин, но не поток дел против взяточников

По данным правоохранительных органов, мужчина получил от родственника одного из подозреваемых в правонарушении крупную взятку в размере трех миллионов рублей. Эти деньги, по словам авторов канала, должны были решить вопрос о наказании сына гражданина, который мог попасть в колонию.