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В школах и детсадах Ростова-на-Дону не хватает 66 тыс мест

В школах и детсадах Ростова-на-Дону не хватает 66 тыс мест

28 августа 2023, 11:17
Фото: pxhere.com
В школах и детсадах Ростова-на-Дону не хватает 66 тыс мест
В Ростове-на-Дону сохраняется дефицит мест в школах и детских садах города, сообщают СМИ.

По информации 161.ру, в школах требуется дополнительно 47 тысяч мест, в детских садах — 19 тысяч. Решить проблему рассчитывают за счет новых нормативов градостроительного проектирования.

Также места могут появиться за счет детсадов в новых ЖК. Предусмотрели увеличение площади земельного участка под строительство новых домов с целью обеспечения 20-29 квадратных метров на каждого ребенка. При этом покупка таких детских садов городом окажется проще, поскольку не потребуется выделять отдельные участки.

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«В данный момент большой дефицит мест есть в детских садах Железнодорожного, Советского и Октябрьского районов. Что касается школ, то нехватка мест сложилась в Железнодорожном, Советском, Октябрьском и Ворошиловском районах», — пишет издание со ссылкой на информацию городской Думы.

Напомним, что для старшеклассников в Ростовской области введут уроки семьеведения с 1 сентября.

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