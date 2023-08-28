В школах и детсадах Ростова-на-Дону не хватает 66 тыс мест

Posted Сегодня, 11:17
Published Сегодня, 11:17
Modified Сегодня, 11:19
Updated Сегодня, 11:19
По информации 161.ру, в школах требуется дополнительно 47 тысяч мест, в детских садах — 19 тысяч. Решить проблему рассчитывают за счет новых нормативов градостроительного проектирования.
Также места могут появиться за счет детсадов в новых ЖК. Предусмотрели увеличение площади земельного участка под строительство новых домов с целью обеспечения 20-29 квадратных метров на каждого ребенка. При этом покупка таких детских садов городом окажется проще, поскольку не потребуется выделять отдельные участки.
«В данный момент большой дефицит мест есть в детских садах Железнодорожного, Советского и Октябрьского районов. Что касается школ, то нехватка мест сложилась в Железнодорожном, Советском, Октябрьском и Ворошиловском районах», — пишет издание со ссылкой на информацию городской Думы.
Напомним, что для старшеклассников в Ростовской области введут уроки семьеведения с 1 сентября.