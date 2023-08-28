В школах и детсадах Ростова-на-Дону не хватает 66 тыс мест

Также места могут появиться за счет детсадов в новых ЖК. Предусмотрели увеличение площади земельного участка под строительство новых домов с целью обеспечения 20-29 квадратных метров на каждого ребенка. При этом покупка таких детских садов городом окажется проще, поскольку не потребуется выделять отдельные участки.