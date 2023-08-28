В США идет эксперимент по замещению полицейских психологами

Примером такой новой практики стал случай с 22-летним Кристианом Глассом. Его звонок в службу спасения был вызван поломанным автомобилем, оказавшимся в кювете. Прибывшие на место полицейские столкнулись с неожиданным поведением Гласса, который принял их за пришельцев и даже предъявил нож, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня». В результате он был застрелен. Новый подход предполагает, что в подобных ситуациях на место происшествия будут направляться специалисты по психологической помощи.