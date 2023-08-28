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Published Сегодня, 05:34

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Updated Сегодня, 05:36

В США идет эксперимент по замещению полицейских психологами

28 августа 2023, 05:34
В 14 из 20 наиболее крупных городов США в настоящее время проводятся пилотные исследования, направленные на снятие полицейских с определенных невооруженных вызовов, поступающих по номеру 911, и замену их профессионалами, специализирующимися на поддержке психического здоровья.

Как сообщает агентство Associated Press, это направление активно внедряется.

Примером такой новой практики стал случай с 22-летним Кристианом Глассом. Его звонок в службу спасения был вызван поломанным автомобилем, оказавшимся в кювете. Прибывшие на место полицейские столкнулись с неожиданным поведением Гласса, который принял их за пришельцев и даже предъявил нож, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня». В результате он был застрелен. Новый подход предполагает, что в подобных ситуациях на место происшествия будут направляться специалисты по психологической помощи.

Финансирование экспериментальных программ разнообразно, и общественное мнение по данному вопросу разнится. Однако на данный момент отсутствует обширный набор данных о реальной эффективности данных программ.

Примером успешной реализации новой концепции может служить программа STAR, внедренная в Денвере. С начала 2021 года ей было выделено 7 миллионов долларов финансирования, и только за прошлый год специалисты данной службы получили и обработали 5700 звонков.

С другой стороны, программа B-HEARD в Нью-Йорке вызвала критику. Ежегодно на ее поддержку выделяется более 40 миллионов долларов, но она справилась лишь с 3500 вызовами. Помимо этого, на программу поступило множество жалоб и негодования.

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