В центре Ростова рядом с консерваторией вспыхнул пожар 28 августа

Posted Сегодня, 16:11
Published Сегодня, 16:11
Modified Сегодня, 16:32
Updated Сегодня, 16:32
В понедельник, 28 августа, в соцсетях и местных Telegram-каналах стала появляться информация о возгорании на перекрестке улицы Большой Садовой с проспектом Буденновским. Очевидцы стали публиковать фотографии столба черного дыма, который поднялся в небо над центром города.
В ответ на запрос журналистов в ГУ МЧС по Ростовской области прокомментировали, что в 18.50 мск на проспекте Буденновском, 25 вспыхнул пожар. Огонь охватил площадь 25 квадратных метров, однако более подробной информации о произошедшем пока не поступило. Данные уточняются.
К настоящему моменту известно, что в здании на первом этаже находятся рестораны, а самое строение соседствует с консерваторией имени С. В. Рахманинова.
Дополнение от МЧС: пожар локализовали в 18.51 мск, через четыре минуты огонь был ликвидирован. Причина возгорания устанавливается. Никто в результате ЧП не пострадал.
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