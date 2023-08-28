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В центре Ростова рядом с консерваторией вспыхнул пожар

В центре Ростова рядом с консерваторией вспыхнул пожар 28 августа

28 августа 2023, 16:11
Фото: rostovgazeta.ru
В центре Ростова рядом с консерваторией вспыхнул пожар
В центре Ростова загорелось здание рядом с консерваторией, подробностями поделились в пресс-службе ГУ МЧС по Ростовской области.

В понедельник, 28 августа, в соцсетях и местных Telegram-каналах стала появляться информация о возгорании на перекрестке улицы Большой Садовой с проспектом Буденновским. Очевидцы стали публиковать фотографии столба черного дыма, который поднялся в небо над центром города.

Фото: rostovgazeta.ru

В ответ на запрос журналистов в ГУ МЧС по Ростовской области прокомментировали, что в 18.50 мск на проспекте Буденновском, 25 вспыхнул пожар. Огонь охватил площадь 25 квадратных метров, однако более подробной информации о произошедшем пока не поступило. Данные уточняются.

К настоящему моменту известно, что в здании на первом этаже находятся рестораны, а самое строение соседствует с консерваторией имени С. В. Рахманинова.

Дополнение от МЧС: пожар локализовали в 18.51 мск, через четыре минуты огонь был ликвидирован. Причина возгорания устанавливается. Никто в результате ЧП не пострадал.

Ранее в Ростове загорелся Днепровский рынок.

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