В центре Ростова рядом с консерваторией вспыхнул пожар 28 августа

В ответ на запрос журналистов в ГУ МЧС по Ростовской области прокомментировали, что в 18.50 мск на проспекте Буденновском, 25 вспыхнул пожар. Огонь охватил площадь 25 квадратных метров, однако более подробной информации о произошедшем пока не поступило. Данные уточняются.