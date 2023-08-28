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Вещи украинских боевиков покажут на выставке в Ростовской области

Вещи украинских боевиков покажут на выставке в Ростовской области

28 августа 2023, 11:57
Фото: donland.ru
Вещи украинских боевиков покажут на выставке в Ростовской области
В Ростовской области экспозицию Новочеркасского музея истории донского казачества пополнили предметы из зоны спецоперации, сообщили в правительстве региона.

Теперь на выставке можно увидеть предметы фронтового быта, амуницию и личные вещи представителей отряда «Ростов». Кроме того, казаки передали для выставки вещи и предметы, которыми ранее владели боевики ВСУ.

«В том числе ставшие трофеями российских воинов шевроны, знаки отличия, вымпел запрещенного в России нацформирования. Здесь появятся нацистские агитационные материалы, которые хотели использовать для обучения детей террористической деятельности против жителей РФ», — сказано в сообщении.

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Кроме того, музей получил комплект парадного обмундирования, в котором один из казаков прошел парадным маршем по Красной площади в мае 2023 года.

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