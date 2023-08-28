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Published Сегодня, 10:36

Modified Сегодня, 10:38

Updated Сегодня, 10:38

Врач спрогнозировал появление штамма ковида «эрис» осенью в Ростовской области

Врач рассказал, когда штамм коронавируса «эрис» придет в Ростовскую область

28 августа 2023, 10:36
Фото: 1MI
Врач спрогнозировал появление штамма ковида «эрис» осенью в Ростовской области
Заражение новым вариантом омикрон-штамма коронавируса EG 5, получившего название «эрис», будет зафиксировано в Ростовской области осенью, сообщили корреспонденту RostovGazeta в одной из поликлиник Ростова.

Медики рассказывают, что всем пациентам с подозрением на коронавирус, в ростовских поликлиниках делают тесты.

«Но случаев заражения „эрисом“ у нас пока нет. Сейчас чаще встречаются кишечные формы вируса. „Эрис“ наверняка появится осенью, в эпидсезон», — отмечает врач, не пожелавший публиковать свое имя.

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Однако никакой опасности от появления «эриса» ростовские доктора не ждут.

«Скорее всего, с коронавирусом будет тоже самое, как и с гриппом, от которого мы прививаем каждый год разными вакцинами. Недавно в Сети появилась информация о том, что у нас разрабатывается вакцина с учетом омикрона для того, чтобы вырабатывать иммунитет у наиболее уязвимых слоев населения. Возможно, скоро мы получим ее и начнем делать людям прививки», — резюмирует доктор.

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