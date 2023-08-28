Врач рассказал, когда штамм коронавируса «эрис» придет в Ростовскую область

Posted Сегодня, 10:36
Published Сегодня, 10:36
Modified Сегодня, 10:38
Updated Сегодня, 10:38
Медики рассказывают, что всем пациентам с подозрением на коронавирус, в ростовских поликлиниках делают тесты.
«Но случаев заражения „эрисом“ у нас пока нет. Сейчас чаще встречаются кишечные формы вируса. „Эрис“ наверняка появится осенью, в эпидсезон», — отмечает врач, не пожелавший публиковать свое имя.
Однако никакой опасности от появления «эриса» ростовские доктора не ждут.
«Скорее всего, с коронавирусом будет тоже самое, как и с гриппом, от которого мы прививаем каждый год разными вакцинами. Недавно в Сети появилась информация о том, что у нас разрабатывается вакцина с учетом омикрона для того, чтобы вырабатывать иммунитет у наиболее уязвимых слоев населения. Возможно, скоро мы получим ее и начнем делать людям прививки», — резюмирует доктор.