Врач рассказал, когда штамм коронавируса «эрис» придет в Ростовскую область

«Скорее всего, с коронавирусом будет тоже самое, как и с гриппом, от которого мы прививаем каждый год разными вакцинами. Недавно в Сети появилась информация о том, что у нас разрабатывается вакцина с учетом омикрона для того, чтобы вырабатывать иммунитет у наиболее уязвимых слоев населения. Возможно, скоро мы получим ее и начнем делать людям прививки», — резюмирует доктор.